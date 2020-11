67P/Churyumov: la cometa che sulla sua superficie ha della neve super soffice

Il 12 novembre 2014, sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko atterrò un lander, chiamato Philae, trasportato dalla missione Rosetta della Agenzia Spaziale Europea. Il lander osservò alcuni dei ghiacci più antichi e incontaminati del sistema solare e ha mostrato che in alcune zone sulla pietra cosmica c'era della neve, soffice come zucchero filato.

Il lander Philae è arrivato sulla superficie della cometa 67P quasi sei anni fa, ma non è atterrato correttamente. Il suo arpione non è riuscito ad attaccarlo alla superficie della pietra cosmica come previsto, quindi il veicolo spaziale è rimbalzato due volte e si è girato su un lato. Aveva anche difficoltà a perforare la superficie della cometa, così Philae ha trasmesso i dati all'orbiter Rosetta per tre giorni prima di oscurarsi.

Un team di scienziati, guidati da Laurence O'Rourke, hanno esaminato migliaia di immagini durante il successivo anno e mezzo prima di trovare il luogo di riposo del lander. Proprio recentemente, sulla rivista Nature, O'Rourke e colleghi descrivono i due luoghi in cui si schiantò il veicolo spaziale. I segni del passaggio di Philae hanno rivelato che il ghiaccio non era affatto solido, ma piuttosto simile allo zucchero filato o a della neve fresca.

"Se lo si premesse, si comprimerebbe molto facilmente, ed è quello che è successo quando Philae l'ha urtato", afferma O'Rourke. "Quando esci e metti il ​​piede nella neve, all'inizio è molto morbido, poi diventa più duro man mano che lo comprimi di più". Il materiale è coeso, ma è vuoto per quasi l'80%. Se la neve sulla Terra è come un normale blocco di formaggio, il luogo di atterraggio di Philae è più simile a un blocco di formaggio svizzero.

I risultati potrebbero avere implicazioni per nuovi ed emozionati missioni future, nonostante la missione Rosetta abbia aumentato esponenzialmente la conoscenza di queste rocce cosmiche.