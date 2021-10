Il 69% degli alimenti che mangiamo hanno origini 'straniere', ecco in che senso

Globalizzazione. Questa è una parola che ultimamente sentiamo sempre più spesso e che sta prendendo un significato sempre più grande; potrebbe sembrare qualcosa nata di recente, ma secondo alcuni la prima forma di "globalizzazione" si diffuse durante le invasioni di Gengis Khan o come risultato delle reti commerciali come la Via della Seta.

Uno dei più grandi esempi di globalizzazione è quello dato dal cibo: secondo un nuovo studio quasi il 69% degli elementi della dieta globale è costituito da colture straniere. Dal Nord America, infatti, provengono alimenti come zucche e mirtilli; mentre le popolazioni sudamericane hanno coltivato alimenti che oggi consumiamo in grandi quantità come pomodori, patate e cacao.

Riso, anguria e caffè provengono dall'Africa, mentre l'Asia ha offerto al mondo numerose specie di frutta e verdure, come pesche, mandarini, cetrioli, canapa, spinaci e melanzane. L'Europa, invece, è famosa da sempre grazie a mele, noci, ciliegie e luppolo. Ovviamente questi sono soltanto alcuni degli alimenti che possono essere trovati in questi territori.

In passato, ogni volta che le persone provenienti da regioni lontane del mondo commerciavano si scambiavano anche nuovi semi e conoscenze agricole. Dopo il 1492 quando Colombo scoprì il nuovo continente - anche se i vichinghi scoprirono l'America 1.000 anni prima - gli scambi di culture divennero sempre più frequenti.

Grazie a questa mappa creata dall'International Center for Tropical Agriculture (CIAT), possiamo vedere il punto di origine degli alimenti che oggi sono all'interno delle diete globali. Attraverso questa pagina interattiva, invece, potrete vedere l'origine di tutte queste piante e il loro rapporto con varie regioni del mondo (clicca qui per andare sul sito web).

"I risultati forniscono una nuova prospettiva sulla globalizzazione in corso dei sistemi alimentari in tutto il mondo e rafforzano le prove dell'importanza della collaborazione internazionale sulla conservazione e lo scambio delle risorse genetiche", affermano gli autori dello studio sulla rivista Proceedings of the Royal Society B.