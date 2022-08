Il 6G abbatterà le barriere tra mondo fisico e digitale: il CEO di Ericsson ne è certo

La copertura globale del 6G potrebbe essere realizzata entro il 2030, secondo il CEO di Nokia. Mentre i produttori scalpitano per estendere il più possibile la rete 6G, però, il CEO di Ericsson Cina ha dichiarato che essa è "molto più di un semplice aumento di velocità" per le connessioni ad Internet.

Zhang Yongtao, Presidente della divisione cinese di Ericsson, ha infatti dichiarato alla World 5G Conference che il salto al 6G permetterà finalmente l'"unione tra il mondo virtuale e la realtà". Con queste parole, Yongtao si riferisce probabilmente al fatto che le connessioni 6G garantiranno una totale interconnessione tra reale e virtuale, in particolare tramite dispositivi come i visori AR e VR e i device per la proiezione di ologrammi.

Tecnologie da fantascienza, almeno fino a qualche anno fa, ma che grazie al 6G potrebbero diventare di uso comune. Secondo il report "Innovation and Vision" di Ericsson, infatti, il 6G permetterà sviluppi consistenti delle tecnologie in quattro settori-chiave per l'avanzamento tecnologico, ossia:

Internet

L'intelligenza connessa (ovvero l'IA, il Deep Learning e i Supercomputer per il Cloud)

I mondi fisici programmati in digitale (ossia le tecnologie per l'AR, il VR e gli ologrammi )

) Le connessioni sostenibili su scala mondiale.

Il 6G, secondo Yongtao, permetterà di creare un futuro in cui tutti i dispositivi saranno interconnessi grazie alla velocità ed alla larghezza di banda garantita dai nuovi standard di connessione, i quali potranno gestire un flusso di dati tale da permettere con consistenza una riproduzione nel mondo fisico di oggetti digitali e viceversa.

Insomma, il futuro potrebbe passare per la digitalizzazione delle percezioni sensoriali delle persone, che potrebbe essere resa possibile proprio dal 6G. Al netto degli intriganti piani di Ericsson, comunque, il 6G debutterà anzitutto in Corea del Sud entro il 2026, ma una sua adozione globale potrebbe richiedere ancora almeno dieci anni.