Il 6G ha già un anno di lancio in Corea del Sud: il futuro si avvicina

Lo scorso novembre si sono tenuti gli ultimi test di ZTE sul 6G, mostrando come il Dragone sia davanti a tutti per quanto concerne la corsa alla rete mobile di sesta generazione. La sorpresa arrivata in queste ore potrebbe però scuoterlo: la Corea del Sud ha già un periodo di lancio per il 6G, anticipando potenzialmente il resto del mondo.

Stando a un recente report di IT Home ripreso da Yonhap News Agency, infatti, il Ministero dell'informazione e della tecnologia della comunicazione della Corea del Sud ha annunciato oggi che il paese intende lanciare la rete 6G nel 2028, ben due anni prima rispetto al piano iniziale. L’obiettivo è chiaro: creare una rete wireless dominante, di alto livello, che possa avere un importante appeal verso altri lidi.

Il Ministero della Scienza e dell'ICT dovrebbe dunque procedere con il debutto della tecnologia nel piano K-Network 2030, sviluppando la prossima generazione di reti e rafforzando le catene di fornitura delle tecnologie necessarie. Il governo stesso sosterrà la produzione delle attrezzature e garantirà lo sviluppo di una RAN aperta compatibile con tutti i dispositivi mobili per consentire a tutti gli operatori di telefonia di offrire servizi flessibili. Il costo? Secondo studi di fattibilità preliminari, potrebbero risultare necessari circa 482 milioni di dollari.

Considerato l’ottimo lavoro svolto per la rete 5G, la Corea del Sud potrebbe accumulare un numero di brevetti 6G talmente elevato da risultare ancora una volta il principale sviluppatore delle tecnologie mobili di ultima generazione.

Nel mese di settembre 2022, invece, è stata la Germania a completare altri test 6G.