6G, il CEO di Nokia è ottimista: 'copertura globale entro il 2030'

Mentre ancora l'implementazione globale del 5G deve fare dei decisi passi avanti, nei Paesi più sviluppati si pianifica l'arrivo del 6G. Sono dunque in molti a chiedersi quando saranno disponibili le prime reti 6G in tutto il mondo: oggi, finalmente, pare che ci sia una risposta estremamente autorevole all'interrogativo.

Il CEO di Nokia, Pekka Lundmark, ha infatti spiegato nel corso di un panel del World Economic Forum di Davos che il 6G sarà completamente operativo entro la fine del decennio. Le ambizioni di Nokia si avvicinano molto a quelle di diversi Paesi del pianeta, come gli Stati Uniti e la Corea del Sud, che puntano ad avviare i primi test per il nuovo standard di comunicazioni mobili entro il 2026 e ad implementarlo a livello nazionale non più tardi del 2030.

La dichiarazione di Lundmark, poi, conferma che Nokia si è unita alla cordata di aziende interessate nel 6G, che al momento comprende player di grandi dimensioni quali Qualcomm, MediaTek, Apple, Google e LG. Al contempo, anche Huawei, che per i suoi legami con il Governo cinese non ha partecipato al summit di Davos, ha annunciato di avere dei piani per un'implementazione del 6G in Cina entro la fine di questo decennio.

Il CEO di Nokia, poi, si è lasciato andare ad una previsione ancora più futuristica, secondo cui nel 2030 non saranno gli smartphone ad utilizzare il 6G. Anzi, Lundmark spiega che gli smartphone "non saranno più l'interfaccia più comune [con le reti internet mobili], almeno non per come li conosciamo oggi": la previsione di Lundmark può sembrare ottimistica, ma non è chiaro a quali device si riferisca il CEO della compagnia finlandese.

È possibile che, come già stabilito da alcuni esperti, tra 10 anni gli smartphone saranno sostituiti dai visori XR, che potrebbero permettere una totale immersione delle persone nel Metaverso. Quest'ultimo, spiega Lundmark, potrebbe diventare una vera e propria copia digitale della realtà, poiché "entro il 2030 ci sarà un gemello digitale di ogni cosa, che però richiederà elevate risorse in termini computazionali". In tal senso, il 6G potrebbe rivelarsi la rete del futuro, grazie anche alla sua velocità di 20 volte superiore al 5G.