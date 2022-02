6G, una rapida occhiata al laboratorio cinese dei record: 20 volte più veloce del 5G

In seguito ai test condotti da LG in merito al 6G, torniamo ad approfondire su queste pagine i progressi relativi al prossimo standard in termini di connettività. A tal proposito, è stato pubblicato un video interessante.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, Deng Xijun, Chinese Ambassador to ASEAN, ha reso disponibile su Twitter un video dalla durata di 50 secondi che mostra l'interno di un laboratorio cinese in cui si stanno facendo registrare record relativi al prossimo standard in termini di connettività. Ricordiamo infatti che in Cina si stanno effettuando parecchi test relativi al 6G.

A tal proposito, come riportato anche da South China Morning Post, nell'ambito di un esperimento della School of Aerospace Engineering della Tsinghua University di Pechino, un team guidato dal docente Zhang Chao è riuscito a trasferire 1 terabyte di dati a oltre 3.300 piedi (1km) in un secondo. Inoltre, nel contesto delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, è stato messo in piedi un sistema wireless sperimentale in grado di gestire oltre 10.000 dirette ad alta definizione in contemporanea.

Insomma, i risultati che si stanno raggiungendo in questo periodo di test per il 6G (si prevede una prima espansione commerciale in Cina nel 2030) sono piuttosto interessanti. In ogni caso, il video condiviso da Xijun, che potete trovare in calce alla notizia, celebra il nuovo standard, definendolo fino a 20 volte più rapido rispetto al 5G.