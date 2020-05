6ix9ine torna con un brano dopo il carcere: views da record, 'YouTube è crashato'

6ix9ine, noto rapper statunitense, è tornato con un brano dopo essere stato rilasciato dal carcere federale di New York. Le motivazioni che hanno convinto le autorità a scarcerare Daniel Hernandez sono da ricercarsi nelle norme svuota-carceri introdotte per l'emergenza COVID-19.

In particolare, oggi 8 maggio 2020 è uscito "GOOBA", la sua prima canzone dopo essere stato rilasciato. L'interesse attorno al singolo era enorme e, infatti, il video pubblicato su YouTube ha raggiunto quasi mezzo milione di visualizzazioni in pochi minuti (si parla di circa 10 minuti, anche se ovviamente è difficile avere statistiche precise, ma questo giusto per darvi l'idea). Insomma, il singolo sembra già essere un successo.

A 20 minuti dalla pubblicazione del contenuto multimediale (che potete vedere tramite il player presente qui sopra), lo stesso 6ix9ine ha scritto sul suo profilo ufficiale Instagram: "YouTube è crashato", riferendosi all'enorme interesse generato dal brano. Vi ricordiamo che, prima di finire in prigione, il rapper era diventato famoso per via di hit mondiali come "Fefe", realizzata in collaborazione con la popolare Nicki Minaj. Pensate che, al momento in cui scriviamo, il video ufficiale del brano, uscito a luglio 2018, conta oltre 841 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Piccola curiosità che ha a che fare con l'Italia: prima che tutta la vicenda legata a 6ix9ine avesse inizio, il rapper statunitense aveva partecipato a un brano dell'artista italiano Emis Killa, chiamato "Dope 2". Si tratta della seconda versione del brano "Dope" di 6ix9ine con PashaPG.