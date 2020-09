Microsoft compra Zenimax per 7.5 miliardi: cosa si può acquistare con una cifra simile?

Abbiamo assistito di recente ad un acquisto epocale, reso tale non solo per la discreta sommetta “sborsata” ma anche per la grande importanza e per l’impatto che questa manovra avrà sul mondo videoludico. Sembra un numero da capogiro, quindi cerchiamo di rapportarlo con degli esempi più “terreni”.

L’acquisto di Zenimax e di Bethesda da parte di Microsoft ha fatto tremare la fondamenta dell’universo dei videogiocatori e delle aziende del settore. Una mossa audace e inaspettata che apre le frontiere per una nuova generazione del gaming, ormai sempre più interessante. Ma, soffermandoci un attimo sui numeri in questione, ci è venuto spontaneo domandarci: con 7.5 miliardi a disposizione, cosa si potrebbe comprare?

Ovviamente non intendiamo assolutamente dire che la casa di Redmond avrebbe potuto spendere meglio i suoi soldi (anche perché sarebbe un’eresia solo pensarlo), ma ci è parsa una cifra davvero straordinaria, quindi perché non raffrontarla con qualcosa di più tangibile, anche per inquadrare meglio l’importanza dell’acquisto stesso.

Assumendo – per assurdo – di possedere 7.5 miliardi di dollari in contanti, e assumendo che ogni banconota pesi circa 1.0 grammi, ci ritroveremmo a spostare un peso totale di 7500 tonnellate. Lo stesso peso che si avrebbe con un esercito di 1250 elefanti africani adulti, oppure con un cacciatorpediniere lanciamissili Luyang-3 della Marina Militare Cinese… a pieno carico.

Al contrario di quello che si possa pensare è molto facile liberarsi di un tale peso, soprattutto se paragonato ad alcune delle cose più costose che abbiamo mai prodotto sulla nostra Terra. Secondo quanto riportato dai dati di vendita del 2019, gli italiani hanno speso nel periodo natalizio circa 6.8 miliardi di euro, quindi la Microsoft avrebbe potuto fare regali di Natale ad ogni singolo cittadino nostrano, facendosi avanzare anche qualcosina.

Se la casa verdecrociata invece avesse voluto lanciarsi nel mondo dello sport, avrebbe potuto comprare tutte le squadre della Serie A, il Paris Saint German, il Manchester United e il Manchester City (quest’ultima è l’unica squadra ad oggi a valere poco più di un miliardo di euro). Di certo sarebbe stato una stagione calcistica quantomeno surreale.

Con una tale cifra inoltre, avremmo potuto pensare di lanciarci anche nel mondo dell’esplorazione spaziale. Le missioni Apollo e Artemis sono ancora lontane nonostante il budget, ma avremmo potuto comprare quasi due telescopi Hubble (stimato a 4.5mld di dollari l’uno), oppure avremmo potuto finanziare una bella sommetta del venturo James Webb, che sta diventando piuttosto costoso a causa dei molti ritardi.

In un mondo più oscuro e terrificante invece, Microsoft avrebbe potuto produrre quasi sei o sette testate atomiche, considerando che un tale ordigno può costare fino a qualche miliardo di dollari (inteso come costo di progettazione, lavoro, mano d’opera e acquisto dei componenti).

Ma una forse è la più interessante di tutte e ci rammarichiamo molto che non sia avvenuta, ma ci rendiamo anche conto che non tutti abbiamo gli stessi sogni: Phil Spencer e amici, con una tale somma, avrebbero potuto inondare il mondo di ben 750 miliardi Goleador (con il prezzo stimato a 0.10 €). Non sappiamo se nella storia dell’umanità siano esistite o esisteranno mai così tante prelibatezze, ma è certo che la Microsoft ci ha tolto un grande sogno dal cassetto (e forse ha evitato un'indigestione planetaria).