Ecco 7 buoni motivi per ascoltare musica mentre ti alleni

In precedenza vi avevamo parlato di come, negli anni, diversi studi hanno cercato scientificamente di dimostrare come la giusta musica potesse dare non solo una forte motivazione per la pratica sportiva ma che avesse anche la capacità di aumentare le prestazioni. Vediamo ora insieme almeno 7 di questi buoni motivi.

Distrazione: La musica può distogliere la mente dalle sensazioni di fatica durante l'esercizio fisico di intensità moderata. Questo spostamento dell'attenzione può portare a una minore percezione dello sforzo.

Regolazione del ritmo: Il tempo di una canzone può aiutare a regolare il ritmo dell'attività fisica. La musica a ritmo sostenuto è spesso associata a un esercizio di maggiore intensità, mentre quella a ritmo più lento è associata a un esercizio di minore intensità.

Miglioramento dell'umore: La musica può stimolare emozioni positive, rendere l'esperienza più piacevole e incoraggiare a continuare l'esercizio.

Aumento dello sforzo: Le qualità motivazionali della musica possono aiutare le persone ad allenarsi più intensamente e più a lungo. Alcune ricerche hanno dimostrato che le persone che ascoltano la musica mentre si allenano possono aumentare la loro resistenza fino al 15%.

Stato di flusso (flow): La musica può aiutare gli individui a "entrare nella zona" o a raggiungere lo stato di flusso, uno stato mentale in cui l'individuo è completamente immerso e impegnato nel compito da svolgere.

Miglioramento delle prestazioni: Alcuni studi hanno dimostrato che la musica sincrona (musica che corrisponde al ritmo dell'attività, come il ritmo della falcata nella corsa) può migliorare le prestazioni.

Testi motivazionali: La musica con parole forti, motivazionali o ispiratrici può aumentare la motivazione e stimolare uno sforzo maggiore durante l'allenamento.

Tuttavia, mentre la musica può migliorare il piacere e le prestazioni dell'esercizio fisico da moderato a intenso, il suo effetto è meno pronunciato nell'esercizio fisico ad alta intensità. Questo probabilmente perché lo stress fisiologico è talmente elevato da dominare qualsiasi impatto della musica.

Inoltre, l'uso della musica nel contesto dell'esercizio fisico deve essere sempre sicuro. Per esempio, potrebbe non essere appropriato quando si pedala su strada, perché può distrarre dai segnali acustici che indicano il traffico in arrivo o altri potenziali pericoli.



L'attività fisica è quindi un momento imprescindibile delle nostre giornate e ci aiuta anche a combattere la depressione ed a migliorare davvero la memoria. E voi, a che ora fate esercizio fisico?