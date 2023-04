Ecco 7 invenzioni che hanno segnato la storia dell'umanità

Dalla ruota a Chat GPT, l’uomo è costantemente alla ricerca di modi e tecnologie capaci di migliorare la vita di ogni giorno. Ma quali sono le invenzioni che hanno cambiato di più la storia dell’umanità? Ecco le 7 ideazioni che hanno rivoluzionato la nostra permanenza sulla Terra.

La ruota è forse la prima grande invenzione della storia. Grazie ad essa, l’umanità ha rivoluzionato il sistema di trasporti. I civili e i mercanti potevano finalmente spostarsi più velocemente e con meno sforzo.

Non poteva mancare all’appello la stampa a caratteri mobili di Gutenberg in questa lista. Da quel fatidico XV secolo, non c’era più bisogno di addestrare interi eserciti di scrivani; inoltre, si riusciva a produrre più libri in minor tempo e a prezzi accessibili. Tutte le classi sociali hanno giovato di siffatta invenzione.

Tempi lontani quelli delle candele in casa: l’elettricità è stata il motore della rivoluzione industriale. Motori elettrici, lampade e altri dispositivi hanno cambiato il nostro stile di vita e di lavoro.

Il telefono, invece, ha rivoluzionato le comunicazioni: non c’è più bisogno della mediazione di messaggeri per dialogare a distanza; inoltre, non vi è più il rischio che qualche postino distratto consegni le corrispondenze alla persona sbagliata.

Attraversare l’oceano in poche ore: l’aeroplano è il fiore all’occhiello delle tecnologie di viaggio. A giovarne, proprio come la ruota, sono sia i civili che il settore commerciale.

Internet, invece, ha rivoluzionato il nostro concetto di “condivisione”: grazie ad esso, possiamo apprendere qualsiasi informazione proveniente da qualsiasi parte del globo. Socializzazione, lavoro e apprendimento sono state segnate da questa invenzione.

Dulcis in fundo, lo smartphone. Internet ha permesso a tutto il mondo di mettersi in comunicazione in maniera semplice e veloce; lo smartphone si prefigge di accedere in maniera istantanea a questa condivisione. Insomma, e-mail, social media e altre applicazioni non sono più fruibili solamente alla scrivania.