I 7 libri vietati per le ragioni più assurde e ridicole

In passato come ancora oggi esiste una rigida censura nel mondo della letteratura. Ad oggi spesso le motivazioni sono "sessismo" o altre tematiche sensibili, ma per quanto riguarda i libri di cui stiamo per parlarvi, bè la situazione è decisamente diversa.

Harriet, la spia



Il libro di Louise Fitzhough è considerato un grande classico per bambini e narra delle avventure di una giovane ragazzina di nome Harriet. L'undicenne Harriet tiene un taccuino di pensieri sulle persone che incontra nella sua vita ma quando questo quaderno viene scoperto deve fare i conti con la realtà.



Questa è la trama e sicuramente vi sembrerà piuttosto innocente ma la verità è che alcuni genitori in Xenia, in Ohio, non erano per niente d'accordo e indissero una riunione del consiglio scolastico in quanto "invitava i bambini a mentire".



Ci sei Dio? Sono io, Margaret



Judy Blume fu tra le scrittrici più "controverse" del suo periodo tanto che persino cinque dei suoi libri entrarono nella lista di libri più frequentemente vietati.



Il libro in questione, pubblicato negli anni '70, affronta la crescita di una ragazza e la sua scoperta della sessualità adolescenziale, motivo per cui venne così bruscamente messo in discussione. Il distretto scolastico di Fond du Lac, nel Wisconsin, etichettò il romanzo "sessualmente offensivo e amorale".



La Blume disse in merito che "il preside maschio ha deciso che il libro era inappropriato a causa della discussione sulle mestruazioni".



Il signore delle mosche



Vincitore del Premio Nobel per la letteratura nell'83, William Goldin iniziò la sua carriera pubblicando il libro "Il signore delle mosche" nel 1954 la cui trama tratta di un gruppo di ragazzi arenati su un'isola. A causa della situazione, lontani dagli adulti, i ragazzi sviluppano comportamenti incivili e talmente violenti da causare la morte di due personaggi del romanzo.



Il libro per questo motivo venne bandito dalle scuole di Norwalk negli anni '60, poi nel North Carolina nel 1981 cercarono di bandirlo e, per concludere, la madre di uno studente delle superiori del South Dakota affermò persino che leggere quel libro avrebbe causato "depressione, repulsione e tendenze sadiche nei bambini".



Una luce in soffitta



Questo rappresenta uno dei casi più ridicoli per cui un libro possa essere bandito. "Una luce in soffitta" è una raccolta di poesie spiritose e illustrazioni di Shel Silverstein.



Una delle poesie intitolata "come non dover asciugare i piatti", secondo un gruppo di genitori del Beloit, nel Wisconsin, avrebbe indotto i bambini a rompere i piatti, così non avrebbero dovuto asciugarli! Non solo, un anno dopo, sempre nel Wisconsin, la raccolta fu accusata di glorificare Satana, il suicidio, il cannibalismo e di indurre i bambini alla disobbedienza.



La tela di Charlotte



Si tratta di un libro del 1952 scritto da EB White. Il romanzo che tratta delle avventure di una bambina e di alcuni animali parlanti fu accusato da dei genitori di un distretto del Kansas di "mostrare forme di vita inferiori con capacità umane" che per loro era "sacrilegio e irrispettoso nei confronti di Dio".



Il diario di una giovane ragazza (o Il diario di Anna Frank)



Conosciamo un po' tutti la storia del celebre libro che raccontava le vicende della giovane Anna Frank, costretta a nascondersi insieme ai suoi familiari durante la seconda guerra mondiale, giusto?



Bene, alcuni genitori trovavano inopportuno per i loro figli leggere questo libro e infatti nel 2010 nella contea di Culpeper, l'edizione definitiva del libro che conteneva anche i passaggi tagliati dal padre di Anna Frank, l'unico superstite e che realizzò il desiderio della figlia pubblicando il suo diario, venne bandita. L'accusa? Alcuni passaggi erano troppo dettagliati sui suoi desideri sessuali emergenti. Per fortuna il distretto annullò presto la sua decisione.



Orso bruno, orso bruno, cosa vedi?



Questo è probabilmente il caso più assurdo di censura. Nel 1967 fu pubblicato un libro per bambini scritto da Bill Martin Jr. Nel 2010, nel Texas, il libro venne bandito.



Il motivo? Avevano confuso Bill Martin Jr con un'altra persona. La persona che credevano era Bill Martin, nonché l'autore del libro "Ethical Marxism" ma in realtà i due autori non avevano nulla a che fare tra loro. Il consiglio scolastico, non rendendosi conto dell'errore, bandì tutti i libri sotto quel nome.

