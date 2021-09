7 giorni di offerte Samsung su Amazon: gli sconti sui TV QLED e sulle soundbar

Continuano i 7 giorni di offerte Samsung su Amazon. Quest'oggi ci soffermiamo sulle promozioni proposte dall'e-commerce sui TV QLED e sulle soundbar del marchio asiatico, su cui è possibile risparmiare fino al 37% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i migliori sconti sulle categorie in questione:

Samsung TV UE50AU7175UXZT, Smart TV 50" Serie AU7100, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Grey, 2021, DVB-T2: 459 Euro

Smart TV 50" Serie AU7100, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Grey, 2021, DVB-T2: 459 Euro Samsung QE75Q64TAUXZT Smart TV 75” QLED 4K, Ultra HD, Dual LED, Processore Quantum Lite, Quantum HDR, Wi-Fi, New Bezel-less design, 2020, Alexa integrata, Google Assistant, Grigio (Titan Grey): 999 Euro

Smart TV 75” QLED 4K, Ultra HD, Dual LED, Processore Quantum Lite, Quantum HDR, Wi-Fi, New Bezel-less design, 2020, Alexa integrata, Google Assistant, Grigio (Titan Grey): 999 Euro Samsung TV QLED QE50Q65AAUXZT, Smart TV 50" Serie Q60A, Modello Q65A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon]: 629 Euro

Smart TV 50" Serie Q60A, Modello Q65A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon]: 629 Euro Samsung TV QE55Q700TATXZT Smart TV 55", Serie Q700T QLED, 8K, Wi-Fi, con Alexa integrata, 2020, Titan Black: 929 Euro

Smart TV 55", Serie Q700T QLED, 8K, Wi-Fi, con Alexa integrata, 2020, Titan Black: 929 Euro Samsung TV UE65AU9079UXZT , Smart TV 65" Serie AU9000, Modello AU9079, Crystal UHD 4K, Alexa integrato, Nero, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon]: 799 Euro

, Smart TV 65" Serie AU9000, Modello AU9079, Crystal UHD 4K, Alexa integrato, Nero, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon]: 799 Euro Samsung Soundbar HW-A530/ZF da 380W, 2.1 Canali, Nero: 149 Euro

da 380W, 2.1 Canali, Nero: 149 Euro Samsung Soundbar HW-S41T/ZF da 100W, 2.0 Canali, Grigio: 99 Euro

Come sempre, per la lista completa dei prodotti Samsung in offerta su Amazon, vi rimandiamo alla pagina dedicata ai 7 Days of Samsung che scadranno il 3 Ottobre 2021. La spedizione è oviamente gratuita.