7 popolari smartphone Xiaomi arrivano alla fine del supporto software

Xiaomi è sicuramente uno di quei brand che rilascia molti aggiornamenti software per i suoi dispositivi. Tuttavia, anche per questi smartphone arriva un momento in cui il supporto va messo da parte. A tal proposito, ci sono diversi modelli che stanno per andare "in pensione".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e ITHome, il popolare brand ha ufficialmente annunciato il "pensionamento" di 7 diversi dispositivi. Chiaramente si fa riferimento a modelli usciti ormai diversi anni fa, che dal 1 luglio 2022 sono finiti fuori tempo massimo lato supporto, manutenzione e servizi after-sale compresi.

Ebbene, gli smartphone coinvolti sono Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi MIX 3 5G, Xiaomi Mi Play, Redmi S2, Redmi 6 Pro, Xiaomi Mi 8 Discovery Edition (trasparente) e Xiaomi Mi 8 con sensore di impronte in-display (sia trasparente che non). Chiaramente si fa riferimento a informazioni provenienti dall'estero, ma di fatto è ormai giunto il momento di "mettere da parte" i dispositivi citati.

D'altronde, si tratta di modelli annunciati originariamente nel corso del 2018, ovvero ormai quattro anni fa. Si fa insomma riferimento a tempistiche comprensibili: nulla di strano. Tuttavia, tra i modelli citati rientrano diversi smartphone ricordati con piacere dagli appassionati, quindi probabilmente sul volto di più di qualcuno starà scendendo una lacrimuccia in questo momento.