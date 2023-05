70 anni fa ci fu la prima scalata dell'Everest: ecco cos'è cambiato

La cima del monte Everest è il punto più alto della Terra, e gli scalatori che tentano di raggiungerla ogni anno sono sempre di più. Molto è cambiato da quando il monte fu scalato per la prima volta settanta anni fa, da Edmund Hillary e Tenzing Norgay, e ciò potrebbe avere degli effetti negativi. Scopriamo l'evoluzione di questo fenomeno.

Inizialmente, la montagna era nota agli inglesi semplicemente come Vetta XV; con i suoi 8,849 metri di altezza, fu riconosciuta come il punto più alto del pianeta intorno alla metà del 1800, per poi ricevere il nome ufficiale nel 1865, in onore di Sir George Everest - Topografo Generale dell'India.

La spedizione avvenuta esattamente settant'anni fa, il 29 Maggio 1953, fu il nono tentativo di raggiungere la cima; ma da allora la storia del Monte Everest cambiò per sempre. Per arrivare alle prime 600 persone che scalarono il monte ci vollero 20 anni, mentre al giorno d'oggi ci aspettiamo di vedere questi numeri in una singola stagione.

Ciò causa non poche preoccupazioni per quanto riguarda il livello di inquinamento della montagna. Compiere l'ascensione infatti è diventato molto più semplice: l'equipaggiamento è più leggero, le forniture di ossigeno sono più facilmente reperibili e gli scalatori moderni possono richiedere un elicottero in caso di emergenza.

È indubbio che oggigiorno siano molti di più gli avventurieri che tentano l'impresa, tanto che persino un cane è riuscito a scalare l'Everest.

Ci sono inoltre da considerare gli effetti del cambiamento climatico. Uno studio del 2018 aveva evidenziato che il ghiacciaio "Khumbu" dell'Everest (che di notte emette suoni spaventosi) era prossimo al punto di scioglimento. Tre guide nepalesi hanno perso la vita proprio quest'anno a causa della caduta di un pezzo del ghiacciaio.

La protezione della montagna è ora presa in considerazione dagli scalatori, e le compagnie di spedizione stanno lentamente cominciando ad implementare soluzioni ecologiche nei loro campi, come ad esempio l'energia solare.