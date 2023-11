Il 70% delle macadamie della Terra provengono da UN SOLO albero

Sapevate che la maggior parte delle macadamie commerciali proviene da un singolo albero situato nella cittadina di Gympie, in Australia? Avete letto bene: il 70% di queste buonissime noccioline provengono da un solo albero.

Originarie delle foreste pluviali subtropicali, le macadamie non sono una, ma ben quattro specie diverse. Tuttavia, quando parliamo di nocciole di macadamia, ci riferiamo quasi sempre alla specie Macadamia integrifolia; una fonte alimentare importante per i popoli aborigeni dell'Australia, ma è nel XIX secolo che hanno iniziato il loro viaggio verso la fama mondiale.

Negli ultimi cinquant'anni, l'industria della macadamia ha assistito a una rapida espansione globale, con Australia, Sudafrica, Kenya e Stati Uniti che si sono affermati come principali produttori. La sorpresa, però, sta nel metodo di riproduzione di questi alberi. Nelle piantagioni commerciali, le macadamie vengono riprodotte principalmente attraverso l'innesto, rendendo ogni albero geneticamente identico al suo genitore.

Questo ha portato a una uniformità genetica nelle piantagioni, con tutti gli alberi clonati da quelli delle Hawaii, che a loro volta erano cloni di alberi di Gympie, Queensland, Australia. Un recente studio ha analizzato centinaia di campioni di DNA di alberi di macadamia in Australia, confrontandoli con quelli coltivati commercialmente alle Hawaii, che costituiscono circa il 70% della produzione commerciale globale (un po' come un frutto di nostra conoscenza).

La maggior parte degli alberi hawaiani presenta marcatori genetici che riconducono a una specifica popolazione nella regione di Gympie, suggerendo che i coltivatori hawaiani possano aver originato da un numero limitato di semi provenienti da questa località australiana. Questa base genetica ristretta potrebbe derivare da pochi alberi, o addirittura da un singolo esemplare... e se ebbene vantaggiosa per una produzione consistente, espone l'intera coltura a rischi maggiori di malattie e impatti del cambiamento climatico.

In contrasto con i loro omologhi coltivati, gli alberi di macadamia selvatici in Australia mostrano una ricca diversità genetica, una difesa naturale che permette loro di resistere meglio agli stress ambientali. I risultati dello studio evidenziano un potenziale serbatoio di tratti genetici che potrebbero essere utilizzati per ampliare la base genetica delle macadamie commerciali, aumentandone la resilienza.

Questa è una storia simile alle banane!