Il 70% degli squali della Terra sono andati perduti in 50 anni

In uno studio del Global Shark Trends Project pubblicato su Nature, viene mostrato che il numero di squali e razze negli oceani del mondo è diminuito di oltre il 70% dal 1970. Il motivo principale di questo declino? La pesca eccessiva.

Gli autori dello studio, provenienti da diverse parti del mondo, lavorano insieme al rapporto da 10 anni. Gli esperti hanno identificato 31 squali e razze più diffusi al mondo per lo studio. Ma sono stati in grado di condurre la loro analisi solo su 18 di essi poiché sugli altri non sono stati conservati dati storici sufficienti sulla popolazione.

Così, gli addetti ai lavori hanno successivamente modellato quanto fosse abbondante ciascuna delle specie in ciascuno degli ultimi 50 anni. In media, lo studio ha rilevato che la specie era diminuita del 71% dal 1970, a un "tasso costante in media del 18,2% per decennio".

"Negli ultimi 50 anni, la popolazione umana e l'attività di pesca sono raddoppiate mentre la nostra cattura di squali è triplicata", ha dichiarato Nathan Pacoureau, autore principale dello studio e ricercatore di biologia presso la Simon Fraser University della British Columbia. "I dati hanno rivelato un vuoto crescente nella vita oceanica".

Secondo i criteri della Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, tre quarti delle specie esaminate si qualificano come "minacciate di estinzione". La perdita di queste specie è particolarmente preoccupante perché molti di loro sono predatori all'apice che si trovano in cima alle loro catene alimentari marine, il che significa che hanno una grande influenza sulla struttura degli ecosistemi.

Anche gli squali bianchi hanno visto un calo negli ultimi 50 anni: esattamente del 70%. I ricercatori chiedono infine agli scienziati e ai governi di tutto il mondo di prestare maggiore attenzione a queste creature.