75' e 4K a meno di 650 Euro? Con questa TV Hisense in sconto su Amazon si può!

Mentre Unieuro sconta i TV Samsung Neo QLED 8K a meno di metà prezzo, anche Amazon propone alcune interessanti offerte sui televisori. In particolare, l'ecommerce di Jeff Bezos ha abbattuto il prezzo di un TV Hisense 4K da ben 75" del 2022, facendolo calare a meno di 650 Euro.

Il prodotto è la Smart TV Hisense 75A6FG, un televisore Ultra HD 4K lanciato nel 2022 e con schermo LED da ben 75". Il dispositivo, dotato di una frequenza di aggiornamento a 60 Hz, è compatibile con Dolby Vision, Alexa e Google Assistant, è ovviamente dotato di ricevitore DVB-T2 e DVB-S2 HEVC 10. Il prezzo del prodotto è di 639,99 Euro, il 25% in meno del valore di listino, pari invece a 849 Euro.

Sempre in offerta abbiamo poi altri prodotti della stessa lineup. Per esempio, a 489,99 Euro, il 18% in meno del MSRP di 599 Euro, Amazon propone la Smart TV Hisense 65A6FG da 65". Anche in questo caso parliamo di una TV lanciata nel 2022, con pannello IPS da 65" e risoluzione 4K, nonché con refresh rate a 60 Hz. Come la "sorella maggiore", anche la TV da 65" è compatibile con Dolby Vision e con gli assistenti vocali di Amazon e di Google.

Scendendo di dimensioni, la Smart TV Hisense 55A6FG da 55", sempre con risoluzione 4K, refresh rate da 60 Hz, pannello IPS e data di produzione risalente al 2022, è in offerta su Amazon. Il prezzo del device è di 389 Euro, mentre lo sconto è più contenuto rispetto ai due modelli con diagonale di grandi dimensioni: parliamo infatti del 9% in meno del valore di listino, pari a 429 Euro.

Infine, vi segnaliamo la Smart TV Hisense 43A6FG da 43": si tratta anche in questo caso di un pannello LED con refresh rate a 60 Hz e risoluzione 4K, compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa. Il prodotto è scontato del 15%: da un prezzo di 329 Euro si scende dunque ad uno di 278,99 Euro.