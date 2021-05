8,1 trilioni di dollari entro il 2050 per salvare il pianeta

Un investimento di 8,1 trilioni di dollari è richiesto da oggi al 2050, 536 miliardi all'anno, al fine di affrontare con successo le crisi interconnesse del clima, della biodiversità e del degrado del suolo.

Il rapporto stilato dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), dal World Economic Forum (WEF) e dalla Economics of Land Degradation (ELD), rileva che gli investimenti annuali in soluzioni basate sulla natura dovranno più che triplicare entro il 2030 ed aumentare ulteriormente entro il 2050, rispetto agli attuali stanziamenti di fondi.

Bisognerà che i governi, le istituzioni finanziarie e le imprese superino questo divario di investimenti ponendo la natura al centro delle future decisioni economiche. Sottolineando la necessità di accelerare rapidamente i flussi di capitali verso soluzioni sostenibili che pongano la salvaguardia del pianeta al centro del processo di sviluppo del settore pubblico e privato relativo alle sfide della società, con la lotta alle crisi climatiche e della biodiversità.

Saranno necessarie trasformazioni strutturali per colmare il divario finanziario tra oggi ed il 2050, ricostruendo in modo più sostenibile sulla scia della pandemia COVID-19, creando anche incentivi economici e normativi per chi si dissocia dai combustibili fossili. Investire nella natura infatti significherà sostenere la salute umana, animale e planetaria, migliorando la qualità della vita e creando posti di lavoro.

La perdita di biodiversità sta già costando all'economia globale il 10% della sua produzione annuale, e senza sufficienti finanziamenti si avrà un impatto sulle capacità dei singoli paesi di compiere progressi in altre aree vitali come istruzione, salute ed occupazione. Se non verrà attuato un programma di salvaguardia ambientale il prima possibile, non saremo più in grado di raggiungere uno sviluppo sostenibile.

Il rapporto è quindi un campanello d'allarme per governi, istituzioni ed imprese, che nei prossimi vertici ambientali delle Nazioni Unite, avranno l'opportunità di investire sulla riforestazione, l'agricoltura rigenerativa ed il ripristino degli oceani.