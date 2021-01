Ogni 8 anni il Giappone viene invaso da sciami di millepiedi, e finalmente sappiamo perché

Non solo mostri giganteschi come Godzilla o robottoni grandi quanto un palazzo, anche creature molto più piccole "invadono" il Giappone. Ogni otto anni, durante l'autunno, dei millepiedi invadono la Terra del Sol levante e costringono perfino i treni a fermarsi.

Gli scienziati non erano del tutto sicuri di cosa stesse causando questo strano comportamento ma uno studio di 50 anni ha finalmente risolto il mistero. La specie Parafontaria laminata armigera, infatti, ha un ciclo di vita di 8 anni. Un po' come le cicale, quando i millepiedi emergono dal loro sonno lo fanno in gruppi vastissimi.

"Questo millepiedi ha bisogno di sette anni dall'uovo all'adulto e un anno in più per maturare", scrive il team nel loro nuovo articolo. Degli esperti hanno raccolto queste creature e hanno scoperto che hanno sette fasi di crescita, che si sviluppano tutti nel terreno - vanno in letargo durante l'inverno - e poi mutano in estate.

"Diventano adulti all'ottava muta dopo otto anni dalla deposizione delle uova". Quindi, gli adulti escono in superficie a settembre e ottobre, prima di andare in letargo durante l'inverno, per poi riprodursi di nuovo in tarda primavera. Ad agosto, le femmine depositano da 400 a 1.000 uova, mentre gli altri adulti sono tutti morti, pronti per un'altra generazione di otto anni.

Quando emergono, visti i loro impressionanti numeri, possono bloccare con facilità l'area intorno a loro.