L'8 aprile occhi al cielo per uno spettacolo che tornerà fra 400 anni!

Il 14 ottobre dello scorso anno c'è stata una eclissi di fuoco che ha entusiasmato gli scienziati, ma non è l'unica che stupirà. Il prossimo 8 aprile ce ne sarà un'altra ancora più bella: l'eclissi solare totale che oscurerà completamente il Sole! Ma perché è così bella e importante?

Questo fenomeno si verifica quando la Luna si interpone tra la Terra e il Sole, oscurando quest'ultimo e gettando un'ombra sul nostro pianeta. A differenza della eclissi parziale, quella totale offre la vista completa dell'oscuramento della nostra stella, permettendo agli osservatori di ammirare fenomeni come la corona solare, altrimenti invisibili.

Questa eclissi è particolarmente speciale per via della sua rarità e della precisa meccanica celeste che la rende possibile. Il fatto che la Luna e il Sole appaiano quasi identici in dimensione nel cielo è un caso unico nel nostro sistema solare, risultato del rapporto proporzionale tra le loro dimensioni e le loro distanze dalla Terra. Tale coincidenza permette alla Luna di coprire esattamente il disco solare, creando un perfetto allineamento.

Ma chi potrà vedere l'eclissi totale dell'8 aprile? Questa occasione sarà un privilegio geografico limitato. Solo chi si trova all'interno di una stretta fascia di ombra proiettata dalla Luna su Messico, USA e Canada avrà la possibilità di osservare il raro evento. Cosa interessante, è grazie ai dati raccolti dalla navicella spaziale LRO della NASA che sappiamo con esattezza le zone d'ombra che colpirà l'eclissi. Secondo i calcoli, l'eclissi totale durerà 4 minuti circa nelle zone di cui sopra e inizierà alle ore 17:42 (ora italiana).

Purtroppo dovremo aspettare ancora molto per vedere un'eclissi totale in Italia, ma per ammirare quella del prossimo mese possiamo usufruire di YouTube. Prossimo appuntamento: fra 375 anni negli stessi punti della Terra.