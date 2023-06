Ci sono 8 limiti per un pianeta sicuro, ma ne abbiamo superati 7

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature si evince il reale impatto dell'umanità sul nostro pianeta. Questo perché i principali componenti dei sistemi di supporto vitale della Terra falliscono su almeno sette su otto aspetti attenzionati dagli addetti ai lavori.

Si sta parlando, in poche parole, di aspetti come il clima, la biosfera, il ciclo dell'acqua, l'atmosfera e il ciclo dei nutrienti sulla Terra, elementi che sono stati tutti pericolosamente sconvolti già da gran parte della popolazione mondiale.

L'idea di "confini planetari sicuri" è stata esplorata nel 2009 da alcuni degli stessi ricercatori dietro quest'ultima analisi, tra cui Johan Rockström del Potsdam Institute for Climate Impact Research, ovvero il climatologo protagonista di questo studio.

Adesso questa nuova ricerca tiene conto dell'accesso umano all'acqua, al cibo, all'energia, alla salute e ad un ambiente pulito. I nuovi fattori messi in gioco ci rivelano una realtà piuttosto triste: "La scienza sta dimostrando chiaramente che siamo a rischio di destabilizzare l'intero pianeta", ha dichiarato proprio Rockström alla ABC.

Per rimanere entro limiti "sicuri" e "giusti" per tutti, gli scienziati sostengono che il riscaldamento globale dovrebbe essere limitato a 1 °C al di sopra dei livelli preindustriali - cosa praticamente molto difficile, se non impossibile. Il fosforo e l'azoto, altri due confini che spiccano nel rapporto, rilasciati nell'ambiente attraverso l'agricoltura, se non limitati possono causare il collasso della pesca o inquinare l'acqua potabile.

Per stare bene occorre "una trasformazione globale che attraversi tutti i confini sicuri della Terra è necessaria per garantire il benessere umano", conclude il rapporto. "Tutte le prove suggeriscono che questo non sarà un viaggio lineare; richiede un salto nella nostra comprensione di come la giustizia, l'economia, la tecnologia e la cooperazione globale possano essere promosse al servizio di un futuro sicuro e giusto."

Tutto questo, mentre la Francia si prepara a un aumento di 4 °C.