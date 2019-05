Dall'8 Luglio la metropolitana di Londra monitorerà i passeggeri tramite WiFi

A partire dal prossimo 8 Luglio, Transport For London (TfL) darà il via al monitoraggio degli smartphone dei passeggeri sulla metropolitana di Londra. L'ente che si occupa della rete di trasporti della capitale del Regno Unito utilizzerà gli access point WiFi in 260 stazioni della metropolitana, e si avvarrà dei MAC address degli smartphone.

In questo modo TfL potrà vedere gli spostamenti dei vari smartphone attraverso la rete.

Dal momento che il sistema si basa sui MAC address che gli smartphone inviano automaticamente agli access point quando tentano di collegarsi ad una rete WiFi, l'unico modo per non essere intercettati è disabilitare completamente la rete senza fili dal telefono. TfL però ha già specificato che i dati raccolti saranno anonimi: i MAC address saranno tokenizzati, il che vuol dire che saranno sostituiti da un identificatore che non può essere in alcun modo ricondotto ad uno smartphone o al suo possessore. Transport For London ha anche specificato che non raccoglierà i dati di navigazione o storici dai dispositivi.

Lo scopo di questo tracking è capire meglio come le persone usano la metropolitana e fornire maggiori informazioni in tempo reale sui livelli di affollamento delle varie stazioni. TfL attualmente si avvale dei biglietti per capire quali stazioni sono le più trafficate, ma a partire da quest'anno il personale della metropolitana avrà accesso ai dati degli utenti per dare consigli su come raggiungere un determinato luogo. TfL inoltre intende inviare degli avvisi sull'affollamento tramite il sito web ed i canali social. Tali dati probabilmente saranno forniti agli sviluppatori tramite API che le società potranno integrare, ad esempio, in Google Maps, che da qualche giorno è in grado di segnalare gli autovelox anche in Italia.

TfL ha precisato che questa novità sarà utilizzata anche per scopi pubblicitari, per dare agli inserzionisti la possibilità di massimizzare l'esposizione dei propri cartelloni.