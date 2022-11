Siamo 8 miliardi di persone, raggiunta l'incredibile cifra record

Il 15 novembre 2022 sarà un giorno da ricordare? Probabile, sta di fatto che la popolazione mondiale ha toccato quota 8 miliardi. Un risultato mai raggiunto prima. Di fatto un numero incredibile di esseri umani, considerando che la nostra popolazione era di circa 2,5 miliardi nel 1950. Cosa comporterà una tale crescita demografica incontrastata?

Riflettendo su una tale cifra, tante domande potranno affollarsi nelle nostre menti, tutte legittime. Abbiamo cibo a sufficienza? Cosa significa questo per la natura? Più esseri umani comportano un peggioramento per clima già martoriato?

Purtroppo il tasso di crescita, anche se in diminuzione rispetto agli anni '50, non è affatto incoraggiante. Abbiamo superato i 6 miliardi di abitanti nel 1999 ed i 7 miliardi solo 11 anni fa, nell'ottobre 2011. E stiamo ancora crescendo! Le Nazioni Unite prevedono infatti che raggiungeremo i 9,7 miliardi entro il 2050, per poi arrivare ai 10,3 miliardi alla fine del secolo.

Addirittura, secondo i modelli redatti dall'Institute for Health Metrics and Evaluation, si prevede che il picco della popolazione (la doppia cifra) verrà raggiunto molto prima, già nel 2064, per poi scenderà sotto i 9 miliardi entro la fine del secolo (meglio non conoscerne il motivo).

Secondo diversi studi di settore, purtroppo, c'è poco che possiamo fare per cambiare le tendenze delle persone. I ricercatori hanno infatti scoperto che, anche adottando stringenti politiche sulle nascite in tutto il mondo (come l'obbligo di un figlio unico), la crescita della nostra popolazione non cambierebbe in modo significativo.

Nel secolo scorso, migliori tecniche agricole, migliori medicine e migliori condizioni di vita in generale hanno reso possibile il famoso boom demografico ma, allo stesso modo, decenni dopo hanno anche reso possibile un leggero rallentamento di tale crescita, derivata proprio dal calo dei tassi di povertà, nonché di migliori sistemi sanitari ed educativi, che hanno permesso una conoscenza ed una consapevolezza del numero di nascite.

Purtroppo vi è ancora una forte disparità nell'affrontare le conseguenze di una sovrappopolazione mondiale. Soprattutto per quanto riguarda il cambiamento climatico antropogenico. Secondo i dati infatti, complessivamente, l'1% più ricco del mondo è responsabile del 15% delle emissioni mondiali di carbonio, più del doppio delle emissioni di oltre la metà del resto della popolazione mondiale, che è inoltre più vulnerabile agli estremi climatici.

Perdita di biodiversità e deforestazione globale sono poi la doppia faccia della stessa medaglia. Con pascoli intensivi che distruggono enormi zone verdi (come successo in Amazzonia negli ultimi decenni), l'incapacità di mettere in atto politiche di tutela delle specie selvatiche dall'agricoltura smodata ed altri problemi legati alla catena di approvvigionamento mondiale.

Aver raggiunto gli 8 miliardi di abitanti ci obbliga a non puntare più il dito verso i Paesi meno industrializzati, ma a porre la nostra attenzione sul vero lavoro che ci attende, per trasformare la società e ridurre il nostro impatto collettivo sul pianeta.