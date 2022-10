L'80% delle app che usiamo tutti i giorni raccoglie dati dai messaggi inviati: lo studio

Un nuovo studio condotto da TechShielder, battezzato “Hacker Hotspots: The Apps Most Vulnerable to Cybercrime”, ha studiato quante informazioni personali degli utenti vengono raccolte dalle app più popolari. I dati sono per certi versi clamorosi.

E’ emerso che il 60% delle app mobili più utilizzate al mondo archivia le informazioni contenute nelle conversazioni private degli utenti, l’80% raccoglie dati dai messaggi inviati o ricevuti, mentre tutte le app memorizzano informazioni di base sull’utente come numeri di telefono ed indirizzi email.

Nella ricerca viene anche rilevato che quasi tutte le applicazioni memorizzano informazioni sensibili di cui gli utenti potrebbero non essere a conoscenza, come ad esempio i cookie.

Un altro dato altrettanto interessante (e per certi versi anche preoccupante) è relativo alla condivisione: il 100% delle app che sono state prese ad esame nella ricerca infatti condividono i dati che raccolgono con terze parti. I risultati della ricerca hanno anche rivelato che il 60% delle app archivia i dati sui contenuti creati dagli utenti e il 50% delle app popolari ha accesso a foto e video dai rullini fotografici degli utenti.

Il rapporto completo può essere letto direttamente su TechShielder, con tutte le informazioni sulla metodologia utilizzata per giungere alle conclusioni in questione. Si tratta di una ricerca sicuramente molto interessante.