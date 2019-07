Gli 800 attacchi hacker di Russia, Iran e Nord Corea contro gli Stati Uniti

Microsoft ha detto di aver contato circa 800 attacchi informatici contro le istituzioni americane che possono essere ricondotti, con una discreta certezza, a gruppi di hacker legati alla Russia, all'Iran e ad altre nazioni. La maggior parte di questi sono stati rivolti contro enti che hanno avuto un ruolo determinante alle scorse presidenziali.

Secondo il Wall Street Journal si tratterebbe dei preparativi delle principali potenze straniere avverse all'America per tentare di influenzare anche le presidenziali del 2020. Nel frattempo, scrive sempre il WSJ, le agenzie federali americane stanno aumentando le risorse e le attenzioni sul fronte delle minacce digitali.

I numeri di Microsoft sono relativi al suo programma AccountGuard —recentemente arrivato anche in Europa. Microsoft avrebbe quindi inviato 781 avvisi di attacco ai suoi clienti, tra cui si contano alcune importanti istituzioni politiche e diversi think tank di primo livello. Microsoft, per ovvi motivi, non ha rivelato il nome dei clienti colpiti dagli attacchi.

Negli anni Microsoft ha monitorato circa 10mila attacchi provenienti da attori stranieri. I principali Paesi dietro agli attacchi sono l'Iran, la Russia e il Nord Corea. Manca all'appello la Cina, che secondo Microsoft costituisce sicuramente un pericolo, ma sarebbe dietro ad un numero di attacchi relativamente modesto, specie se confrontato con quello degli altri Paesi della lista.

Anche la Russia non se la passa molto bene, degli hacker hanno messo le mani su 7.5TB di documenti riservati dei servizi segreti del Paese.