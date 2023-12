Ecco per quale motivo questa cripta resterà sigillata per i prossimi 6.090 anni

Uno studioso dell’Antico Egitto, il dottor Thornwell Jacobs, si è ispirato alla piramidi e alle tavolette cuneiformi per realizzare una sorta di capsula del tempo per coloro che, in futuro, vorranno scoprire qualcosa in più sulla nostra vita.

La Cripta della Civiltà è stata sigillata 83 anni fa, nella Phoebe Hearst Hall della Oglethorpe University in Georgia. Essa è una grande stanza piena di oggetti di uso quotidiano negli anni ’30 e di una serie di testi concernenti la conoscenza del mondo e della storia umana negli ultimi 6.000 anni. La struttura è stata ideata proprio sulla base di una sorta di tomba faraonica.

Sappiamo che in loco sono custoditi eventi fotografati dal 1898 al 1940, registrazioni del clarinettista Artie Shaw e 100 libri su microfilm. Tra i manufatti è stato inserito un piccolo modello di Paperino. Per la cronaca, non sono stati aggiunti oggetti di valore, come oro e gioielli.

Inoltre, ad assistere il fortunato (sarà un umano?) che aprirà la Cripta, ci sarà un prezioso inventario con tutte le descrizioni degli oggetti e il loro utilizzo. La data di apertura è stata fissata all’8113, in quanto erano trascorsi 6.177 anni dalla creazione del calendario egiziano, facendo riferimento all’anno di concepimento della cripta, 1936.

Ciò che emerge dalla geniale idea di Jacobs è l’ottimismo che impregna il suo progetto: lo studioso sperava che un antropologo del VIIICC secolo avrebbe prima o poi scoperto i segreti della nostra realtà… Secondo voi l’essere umano sarà in grado di sbirciare nella Cripta della Civiltà tra sei millenni?