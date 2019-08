L'8K Association ha annunciato le specifiche per i televisori 8K

L'8K Association (8KA), il gruppo intersettoriale focalizzato sulla crescita dell'intero ecosistema, ha annunciato le specifiche chiave per i televisori 8K di prossima generazione, a qualche giorno dall'IFA di Berlino che vedrà Sharp mostrare il display 8K più grande al mondo.

Come avvenuto con gli standard precedenti, l'Associazione ha sottolineato che i requisiti sono stati scelti in collaborazione con tutti i membri che hanno scelto di prendere parte al consorzio, tra cui figurano i produttori di televisori, pannelli e società che operano nel settore dell'intrattenimento ed in generale nel mercato dei prodotti che dovranno spingere l'8K.

Di seguito la lista completa:

Risoluzione : 7680 x 4320 pixel

: 7680 x 4320 pixel Frame rate di input : frame 24p, 30p e 60p al secondo

: frame 24p, 30p e 60p al secondo Luminanza display : luminanza di picco superiore a 600 nits

: luminanza di picco superiore a 600 nits Codec : HEVC

: HEVC Interfaccia: HDMI 2.1

L'8KA sottolinea che la risoluzione è composta da 33 milioni megapixel in totale, ed è quattro volte più nitida rispetto allo standard UHD/4K. La nuova specifica include anche delle raccomandazioni per l'HDR ed alcuni requisiti d'interfaccia per aiutare i consumatori ad identificare rapidamente i televisori 8K ed a godere immediatamente dei contenuti.

Al consorzio si sono aggiunti anche nuovi membri, tra cui Astro Design, ATEME, Chili, Innolux, Intel, Louis Pictures, Novatek, Samsung Display, Tencent, V-Silicon e Xperi.

Lato produttori, l'8KA ha annunciato la pubblicazione di un test per verificare il rispetto degli standard, mentre in fase di promozione sarà possibile utilizzare il nuovo logo.