9.000 anni fa sulla Terra si è abbattuta una tempesta solare senza precedenti

La storia di un particolare momento della vita degli esseri umani può essere trovata nei libri. La storia di un particolare momento della vita della Terra, invece, può essere trovata nei ghiacci. Proprio in questo modo alcuni ricercatori hanno scoperto i segni di un gigantesco "tsunami" solare che si schiantò contro la Terra più di 9.000 anni fa.

Lo studio, pubblicato su Nature Communications, racconta di un evento significativamente più grande di qualsiasi cosa mai registrata nella storia recente. Gli esperti non hanno ancora capito come prevedere questi avvenimenti rari e pericolosi per le infrastrutture che potrebbero mandare KO la rete internet globale.

L'evento Carrington del 1859 è un esempio di quanto affermato. Quello accaduto 9.000 anni fa, però, è stato un evento ancora più gigantesco e imponente. Durante questi momenti il Sole emette nello spazio circa un miliardo di tonnellate di particelle energetiche che, se abbastanza potenziate, possono raggiungere la Terra in appena 15 ore.

Le recenti carote di ghiaccio analizzate dalla Groenlandia e dall'Antartide hanno ora rivelato alcuni dei più grandi picchi di produzione di berillio-10 e cloro-36 mai rilevati nel passato della Terra, suggerendo una tempesta solare estrema risalente a 9.125 anni prima. Questo avvenimento potrebbe anche essere stato più grande della più grande tempesta solare registrata fino ad oggi.

Una cosa è certa: non siano per nulla pronti a qualcosa del genere.