9 anni di OnePlus: come il brand continua a celebrare la sua Community

OnePlus festeggia i nove anni di attività con la community, coinvolgendola non soltanto nella realizzazione della prima tastiera meccanica OnePlus, ma anche con un concorso molto particolare chiamato OnePlus AR Wearables Design Contest. Vediamo in cosa consiste e quale sarà il futuro del legame tra fan e società.

Per coinvolgere ancora di più la sua community, OnePlus ha indetto il primo OnePlus AR Wearables Design Contest, che ha raccolto l’entusiasmo di ben 50.000 utenti in sole due settimane. Dopo una prima fase di preselezione e nomina da parte di designer professionisti e product manager, i membri della comunità OnePlus hanno potuto votare il vincitore del contest: il primo premio è andato agli utenti della community OnePlus Concept Central, che hanno così avuto la possibilità di co-creare un prototipo non funzionante insieme ai designer ed esperti di AR dell'OPPO Research Institute.

Questo mese, poi, OnePlus ha lanciato OnePlus Featuring, nuovo standard di riferimento per la co-creazione che darà vita anzitutto alla tastiera meccanica personalizzabile prodotta a stretto contatto con Keychron in una partnership senza precedenti. La tastiera sarà dotata di un design a doppia guarnizione che renderà la digitazione un'esperienza ancora più fluida, mentre i materiali di qualità ne assicureranno la sensazione premium. Il corpo in alluminio CNC garantirà una sensazione ottima al tocco, oltre a garantire la durata del prodotto per un uso a lungo termine.

Inoltre, per facilitare l'intera esperienza di lavoro, il layout della tastiera è stato studiato per essere identico alle tastiere MacBook, adattandosi così perfettamente a macOS. Perfetta anche per i sistemi Windows, la tastiera saprà soddisfare ogni esigenza lavorativa, anche grazie alla presenza della connessione Linux che renderà semplicissimo gestire qualsiasi attività.

Infine, il prodotto supporterà anche funzioni avanzate, come ad esempio il firmware hot-swappable e open-source, che consentirà agli utenti di sostituire facilmente gli switch della tastiera e personalizzarne così il feeling.