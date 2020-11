Ecco 9 cibi da mangiare prima di andare a letto che miglioreranno il vostro sonno

Lo sappiamo: dormire bene e tanto è importante per molte funzioni del nostro corpo. Molti non riescono a dormire dalle 7 alle 9 ore a notte, ma esistono molte strategie che si possono utilizzare per promuovere un buon sonno, incluso consumare alcuni cibi e bevande hanno proprietà che favoriscono la buona abitudine di dormire. Ecco quali sono:

Mandorle: il consumo regolare di mandorle è stato associato a minori rischi di alcune malattie croniche, come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache. Ciò è attribuito ai loro grassi sani monoinsaturi, fibre e antiossidanti. Le mandorle, infatti, sono una fonte della melatonina, l'ormone che regola il nostro orologio interno e segnala al corpo di prepararsi per il sonno. Per elencare tutti i benefici offerti dalle mandorle, dovremmo utilizzare tutto lo spazio per questa notizia; Tacchino: alimento ricco di proteine e preferito da chi fa palestra. Oltre ad avere valori nutritivi ottimi, contiene l'aminoacido triptofano, che aumenta la produzione di melatonina. La proteina del tacchino può anche contribuire alla sua capacità di promuovere la stanchezza. Il consumo di quantità moderate di proteine ​​prima di coricarsi è associato a una migliore qualità del sonno, incluso un minor numero di risvegli durante la notte; Camomilla: bevanda popolare che può offrire una varietà di benefici per la salute. Oltre alle sue capacità di rafforzare il sistema immunitario e ridurre ansia e depressione, la camomilla ha alcune proprietà uniche che possono migliorare la qualità del sonno poiché contiene apigenina, antiossidante che si lega a determinati recettori nel cervello che possono favorire la sonnolenza e ridurre l'insonnia; Kiwi: mangiare kiwi può giovare alla salute dell'apparato digerente, ridurre l'infiammazione e abbassare il colesterolo. Secondo diversi studi, è anche uno dei migliori alimenti da mangiare prima di andare a letto, grazie agli effetti talvolta attribuiti alla serotonina, una sostanza chimica del cervello che aiuta a regolare il ciclo del sonno; Succo di ciliegia: oltre a essere ricco di antiossidanti, il succo di ciliegia è noto anche per favorire la sonnolenza ed è stato persino studiato per il suo ruolo nell'alleviare l'insonnia; Pesce grasso: pesci come il salmone, il tonno, la trota e lo sgombro, sono incredibilmente sani e, grazie alla combinazione di acidi grassi omega-3 e vitamina D, questi alimenti hanno il potenziale per migliorare la qualità del sonno, poiché entrambi hanno dimostrato di aumentare la produzione di serotonina; Noci: esattamente come le mandorle, le noci offrono al nostro corpo nutrienti importantissimi. Alcuni ricercatori affermano che mangiare noci migliori la qualità del sonno, poiché sono una delle migliori fonti alimentari di melatonina e diversi acidi grassi presenti al loro interno migliorano la produzione di serotonina; Tè alla passiflora: altra bevanda molto popolare, il tè alla passiflora è stato studiato per il suo potenziale di ridurre l'ansia e le proprietà calmanti del tè possono favorire la sonnolenza, quindi potrebbe essere utile berlo prima di andare a letto; Riso bianco: il riso bianco è ricco di carboidrati, ma ha molte poche fibre. Questi due fattori contribuiscono al suo alto indice glicemico, la velocità con cui un alimento aumenta il livello di zucchero nel sangue. È stato suggerito che mangiare cibi con un alto indice glicemico almeno 1 ora prima di coricarsi può aiutare a migliorare la qualità del sonno.

Insomma, adesso non avere più scuse. Ecco, inoltre, alcuni consigli per dormire al meglio.