9 Marzo 1959: il debutto di Barbie nel mondo dei giocattoli

Il 9 marzo del 1959, per la prima volta nella storia, viene esposta all'American Toy Fair di New York City, durante la consueta fiera annuale, la prima Barbie della storia. Lunga solo undici pollici, con la sua iconica chioma bionda, Barbie fu il primo giocattolo prodotto con tratti adulti negli Stati Uniti.

Ruth Handler, co-fondatrice della Mattel, Inc., si accorse che la figlia durante le sue sessioni di gioco tendeva ad ignorare i comuni giocattoli per le bambole di carta che creava, adulte. Fu in quel momento della sua vita che comprese quanto una fetta del mercato aspettasse qualcosa di simile con cui poter giocare, nacque così Barbie.

Il suo aspetto venne modellato ispirandosi a quello di una celebre bambola tedesca, chiamata Lilli, a sua volta basata su un personaggio dei fumetti. Inizialmente lo scopo di Lilli era quello di essere regalata agli uomini nelle tabaccherie dopo un acquisto, ma il vero successo arrivò grazie ai bambini, che l'adorarono!

Acquistati i diritti della bambola Lilli, dalla Mattel - che ricordiamo essere stata la prima azienda di giocattoli a sponsorizzare i propri prodotti in un programma televisivo (nel 1955) - Handler creò la sua personale versione e le diede un nome simile quello della figlia, Barbara, quello che noi tutti oggi conosciamo: Barbie.

L'enorme ondata di richiesta dei consumatori portò Barbie all'apice del successo e questo generò, successivamente, l'uscita del fidanzato Ken, della migliore amica di Barbie, Midge e della sua sorellina Skipper, la cui storia è altrettanto interessante.

Skipper venne creata in risposta ad alcune critiche che volevano Barbie come madre, tuttavia alla Mattel sembrò eccessivo, per questo creò la sorellina di cui Barbie poteva "prendersi cura". La sua produzione, che ha visto incredibili cambiamenti, dall'altezza alla presunta età, venne interrotta per qualche anno ma poi ripresa e continua ancora oggi.

Durante gli anni Barbie generò, come spesso accade in tutti gli ambiti, molte critiche e polemiche. Secondo qualcuno, l'infinita scorta di abiti, auto e case di Barbie, avrebbe portato i bambini a diventare più materialisti. L'accusa però più importante fu quella sull'aspetto della bambola bionda secondo cui le misure di Barbie fornissero un esempio dannoso e irrealistico che sarebbe diventato uno standard di bellezza per le bambine.

Tuttavia questo non ha fermato le enormi vendite che Barbie ha generato, la quale continua ancora oggi ad essere una colonna portante del mercato di giocattoli per bambini, avendo venduto oltre un miliardo di copie. La Mattel ha anche creato una bambola con le sembianze di Samantha Cristoforetti.