Dalle 9 di oggi 15 Febbraio Rai trasmette Rai 1 in 4K su satellite, upscalato

Come ampiamente preannunciato da ERCOLINO su Digital-Forum, dalle ore 9 di oggi 15 Febbraio 2024 sono partite su Rai 4K le trasmissioni di Rai 1 HD. Il canale su Tivùsat, infatti, trasmetterà la rete generalista, ma con immagini upscalata.

Nella fattispecie, Rai 4K trasmetterà l’intera programmazione di Rai 1 HD al posto del rullo giornaliero di 24 ore. I contenuti trasmessi sono nativamente a 1920x1080 pixel, ma la risoluzione sarà adattata per raggiungere i 3840x2160 pixel. Ovviamente ciò non varrà per i programmi 4K nativi, che comunque saranno appositamente segnalati attraverso dei bollini.

Secondo quanto emerso sempre su Digital-Forum, però, quella di oggi non dovrebbe essere l’unica novità dal fronte 4K e la Rai a breve dovrebbe comunicare degli altri cambiamenti da questo fronte.

Che il 2024 sia destinato a diventare un anno di profonda transizione per la TV di Stato è ormai cosa nota. Lo scorso dicembre, ad esempio, la Rai ha trasmesso la Prima della Scala in 4K, ed ha fatto lo stesso anche durante il Festival di Sanremo 2024, che è stato mandato in onda in 4K SDR. I dirigenti hanno spigato però che per il futuro intendono prendere in considerazione anche l’HDR, per offrire agli utenti una resa visiva ancora migliore.