Oltre il 90% dei Bitcoin totali sono stati estratti, ma non termineranno a breve

Nuova pietra miliare per il Bitcoin. Gli ultimi dati della Clark Moody Bitcoin Dashboard infatti mostrano che oltre il 90% della quantità totale di Bitcoin è stata estratta, pari a 18,89 milioni di BTC su 21 milioni che ora sono a disposizione degli utenti per l'acquisto sugli exchange.

Nonostante ciò, però, non si raggiungerà quota 100% a breve, e le ragioni sono spiegate anche da Coindesk. In un articolo, infatti, viene evidenziato che il raggiungimento di questo traguardo ha richiesto quasi 12 anni da quando i primi Bitcoin sono stati estratti il 9 Gennaio 2009. La parte restante però dovrebbe rimanere a disposizione dei miner almeno fino a febbraio 2140, secondo le stime degli esperti.

Questa diminuzione della disponibilità è andata di pari passo con l'aumento dei prezzi del Bitcoin: la criptovaluta veniva scambiata per meno di 10 centesimi di Dollari quando era stato estratto il 10% del totale ad inizio 2010, mentre ha raggiunto quota 7,50 Dollari quando ha raggiunto il 50% del mining a dicembre 2012. Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 48.765,32 Dollari, in pari rispetto al prezzo di ieri, ma comunque lontano dai massimi storici del Bitcoin di qualche settimana fa.

Nel weekend, inoltre, l'hashrate del Bitcoin è tornato ai valori di Maggio, a dimostrazione di come le restrizioni della Cina siano state inutili.