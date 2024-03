Il 90% di chi sfida questa illusione ottica non riesce a capire quanti cerchi ci sono

Una nuova illusione ottica sta affascinando gli utenti sui social media, dimostrando ancora una volta come la nostra percezione possa essere facilmente ingannata. Quest'ultima illusione, creata da un noto artista digitale, presenta un'immagine che sembra mutare sotto gli occhi dell'osservatore, a seconda di come si guarda.

Gli esperti spiegano che il fenomeno si basa su come il cervello umano elabora le informazioni visive, riempiendo le lacune o correggendo automaticamente ciò che percepiamo per dare senso all'immagine. Questo fenomeno, noto come "completamento gestaltico", è un principio fondamentale nella psicologia della percezione, che aiuta a comprendere meglio come interpretiamo il mondo intorno a noi.

La viralità dell'illusione ottica ha innescato una serie di discussioni online, con utenti che condividono le proprie esperienze e interpretazioni dell'immagine. Alcuni hanno persino messo alla prova amici e familiari, documentando le varie reazioni. Oltre a fornire un divertente passatempo, queste illusioni ottiche stimolano importanti riflessioni sulla natura della percezione umana e sul modo in cui elaboriamo le informazioni visive.

Quest'ultima illusione ottica si aggiunge a una lunga lista di immagini che hanno stuzzicato la curiosità del pubblico negli ultimi anni, continuando a dimostrare che, nonostante i progressi tecnologici, la nostra percezione può essere facilmente ingannata da semplici trucchi visivi. A tal proposito: riuscite a trovare la ragazza in questa immagine in soli 7 secondi? Oppure, cimentatevi nella ricerca di una creatura nascosta.

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning è uno dei più venduti oggi su