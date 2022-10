Fino a 90 euro di sconto sulle stampanti 3D Anycubic: c'è anche la Kobra!

Dopo avervi raccontato la nostra ultima esperienza nel campo della stampa 3D nella recensione della Anycubic Kobra Plus, torniamo a parlare di questo splendido hobby per segnalarvi delle interessanti offerte del brand asiatico su Amazon Italia.

Gli sconti qui di seguito saranno relativi sia ai modelli FDM, quindi a filamento, che MSLA, ergo stampanti 3D a resina.

Per quel che riguarda le stampanti a filamento, ottime offerte arrivano per volumi standard per le proposte più nuove del brand: ecco, quindi, l'ottima Kobra, una delle migliori stampanti entry level di quest'anno e perfettamente in grado di dire la sua per via di uno schermo touch, di un tappetino magnetico flessibile e di una solida struttura. Il suo prezzo è di 369,99 euro, ma in pagina troverete un coupon da attivare da ben 70 euro, che porterà il costo finale a 299,99 euro.

Decisamente più interessante per chi punta alle stampanti a resina, è la nuova Anycubic Photon Mono X2, erede del modello di scorsa generazione, che migliora lo schermo in diagonale, ora di 9,1 pollici, e in risoluzione, che passa al "4K+".

Inoltre, da segnalare un corpo macchina molto più compatto e un design diverso dai modelli a cui il produttore cinese ci ha abituati nel corso degli anni. Il prezzo parte da 569,99 euro, ma in pagina è presente un coupon da ben 90 euro che porta il prezzo finale a 479,99 euro.