Circa 90 milioni di anni fa, una foresta pluviale è cresciuta vicino al Polo Sud

Chi lo avrebbe mai detto? I sedimenti sepolti estratti al largo dell'Antartide occidentale contengono polline antico, radici fossilizzate e altre prove chimiche di una foresta che fiorì milioni di anni fa, a meno di mille chilometri dal Polo Sud.

Analizzando le tracce di vegetazione nei sedimenti, i ricercatori hanno ricostruito le condizioni climatiche nel sito. Le temperature medie annue nella foresta erano di circa 13 ° Celsius, con temperature estive che raggiungevano i 20° o 25° C, riporta il team nella rivista Nature del 2 aprile. Il medio Cretaceo è noto per essere stato uno dei periodi più caldi della Terra negli ultimi 140 milioni di anni.

Si ritiene che i livelli di biossido di carbonio nell'atmosfera siano stati almeno 1.000 parti per milione. I livelli di anidride carbonica nell'atmosfera di oggi sono in media intorno a 407 parti per milione (i più alti degli ultimi 800.000 anni). "Ci mostra l'estrema potenza dell'anidride carbonica - ciò che l'anidride carbonica può davvero fare", afferma il geologo marino Johann Klages, dell'Istituto Alfred Wegener di Bremerhaven, in Germania.

Le analisi dei sedimenti non hanno mostrato tracce di sale, suggerendo che fosse una palude d'acqua dolce. I dati sulle foreste dimostrano inoltre che l'Antartide era in gran parte libera dai ghiacci durante il Cretaceo centrale. L'anidride carbonica da sola non sarebbe bastata a mantenere le temperature così miti vicino al polo. Se fosse presente una lastra di ghiaccio bianca brillante, ad esempio, avrebbe riflesso gran parte della luce solare in arrivo nello spazio, mantenendo la terra fredda. La copertura vegetativa, invece, ha avuto l'effetto opposto.

"Il ghiaccio presente sul pianeta è un grande dono", afferma infine Klages. "E dovremmo fare tutto il possibile per mantenerlo."