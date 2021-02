90enne ha connessione Internet lenta, compra una pubblicità e riceve la fibra

Al giorno d'oggi avere una connessione a Internet prestante è importante per svariati motivi, soprattutto per chi ne fa costantemente uso per lavorare o studiare. Trovarsi dunque con delle limitazioni in tal senso può risultare non esattamente una bella esperienza.

Lo sa bene Aaron Epstein, 90enne che recentemente ha deciso di comprare uno spazio pubblicitario offerto dal Wall Street Journal. Il motivo? Esprimere il proprio disappunto in merito al fatto che l'operatore AT&T offrisse solamente una velocità di 3Mbps per quel che concerne la sua abitazione. Più precisamente, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica, Epstein ha scritto una lettera diretta al CEO di AT&T, affermando che molte persone che abitano nel suo quartiere sono dei creativi che lavorano molto attraverso l'utilizzo di una connessione a Internet.

Tra l'altro, il 90enne fa riferimento al fatto che alcune di queste persone lavorano in grandi realtà come Universal e Disney. Epstein fa sapere che non sono in pochi coloro che hanno scelto di affidarsi ad AT&T, dato che a quanto pare venivano "pubblicizzati" 100Mbps. Tuttavia, la sorpresa non è stata delle migliori quando si è scoperto che in realtà si riesce ad arrivare a 3Mbps.

Il risultato? La storia del 90enne ha fatto il giro del mondo, portando AT&T a installare la fibra nell'abitazione di Epstein in tempi da record. Un recente speedtest effettuato dal 90enne mostra 363Mbps in download e 376Mbps in upload. Nel frattempo, sono partiti i lavori per cablare anche le case dei vicini di Epstein. Insomma, alla fine quella pubblicità sul WSJ sembra essere servita a "mobilitare" l'operatore.