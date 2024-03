Per il 91% degli italiani IT-Alert è utile: i sondaggi promuovono il sistema d'allarme

Come noto, è attivo da poche settimane il sistema IT-Alert, a pochi giorni dal termine dei test. La Protezione Civile ha pubblicato sul sito web del sistema d’allarme i risultati dei questionari completate dagli utenti, che hanno promosso il servizio.

Complessivamente, i questionari completati sono stati 2.692.417: di questi oltre il 93% dei rispondenti ha confessato di aver ricevuto il messaggio sul proprio cellulare, con un tasso di 1,6% di overshooting (ovvero i messaggi inviati anche al di fuori delle aree interessate).

Per il 97% di coloro che hanno ricevuto il messaggio, è risultato chiaro e comprensibile, e l’89% ha subito capito che si trattava di un messaggio istituzionale. Interessante anche il dato sull’utilità: per oltre il 91% degli utenti, IT-Alert è un servizio utile in maniera significativa.

Il 90% ha spiegato di non avere avuto alcuna difficoltà con l’interazione con il sistema, mentre nel restante 10% la difficoltà principale è stata rappresentata dall’immediata scomparsa del messaggio, che nella maggior parte dei casi ha comunque generato sentimenti di calma e tranquillità, sebbene non siano mancate emozioni in sfera negativa come ansia, agitazione o spavento.

“I risultati rappresentano, quindi, la visione di una parte della popolazione italiana, quella che è stata raggiunta dall’informazione della sperimentazione del sistema dall’arme IT-alert e propensa a rispondere alle domande del questionario. Il tasso medio di risposta è stato del 5,1% dei cittadini potenzialmente coinvolti, che rappresenta un risultato considerevole. Tale dato, tuttavia, non consente di effettuare delle generalizzazioni sull’intera popolazione italiana” racconta la Protezione Civile.