92 milioni di anni fa sulla Terra è esistito un 'mini' T-rex di 40 chili

Il Tirannosauro Rex apparve per la prima volta nel tardo Cretaceo, circa 81 milioni di anni fa. Circa 10 milioni di anni prima, la Terra era popolata da alcune versioni più piccole, ma altrettanto spaventose.

E' stato scoperta da alcuni ricercatori una nuova specie di tirannosauroide, chiamata Suskityrannus Hazelae. Contrariamente alla sua controparte gigante, questa versione "mini" era alta circa un metro e lunga tre, e con un cranio grande tra 25 e i 32 centimetri di lunghezza.

I resti di questo fossile sono stati scoperti nel 1998 in New Messico, e inizialmente si credeva appartenessero ad una specie simile ai velociraptor. Solo dopo diversi studi i paleontologi sono poi arrivati alla vera conclusione, che hanno pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution.

Il peso si aggirava tra i 20 e i 40 chili ma i fossili trovati appartenevano a scheletri giovani, forse adolescenti. Anche in età adulta comunque, questi dinosauri non avrebbero mai potuto guadagnare il peso e la stazza del lontano parente, il Tirannosauro Rex (che pesava circa 5000/7000 chili).

Ma il piccolo tirannosauro, nonostante le dimensioni ridotte, era molto aggressivo, e con un morso molto potente. Dopo la scoperta di una nuova specie in Argentina, questo nuovo studio darà modo di capire ai paleontologi perché i tirannosauri sono cambiati in un modo così drammatico e veloce.

"Non è chiaro il motivo per cui questi animali stessero cambiando drasticamente tanti aspetti della loro anatomia e biologia durante il medio cretaceo, forse a causa di alcuni dei cambiamenti ambientali che si verificarono in questo periodo", hanno scritto i ricercatori nel loro articolo.