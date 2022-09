A 96 anni è morta la Regina Elisabetta II, il Regno Unito perde la sua sovrana

Nelle ultime ore di oggi, giovedì pomeriggio, la Regina Elisabetta II, sovrana del Regno Unito per 70 anni, è morta. Ad annunciarlo è stato proprio il Buckingham Palace dopo che oggi le sue condizioni di salute, fragili in questi ultimi periodi, sono peggiorate.

"Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral", si legge nelle dichiarazioni ufficiali del palazzo. "Il Re e la Regina [ovvero Carlo e Camilla] rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra". Elisabetta II si trovava infatti nella sua residenza estiva del Castello di Balmoral, in Scozia, ed era stata raggiunta nelle ultime ore dalla famiglia reale.

Così come riporta anche l'ANSA, tutte le istituzioni mondiali e i capi di stato si uniscono al cordoglio del Regno Unito tra cui anche Mario Draghi, affermando in una nota che è stata "protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settant'anni." Il trono va adesso per diritto a Carlo, diventato già Re del paese, ma si aspetta l'ufficializzazione della sua incoronazione.

Elisabetta II è stata la sovrana più longeva del Regno Unito. Nata il 21 aprile del 1926 a Londra, Elizabeth Alexandra Mary della casa reale di Windsor ha ottenuto il suo ruolo alla morte del padre, Giorgio VI, venendo incoronata il 6 febbraio del '52, mentre pochi anni prima si era sposata con Philip Mountbatten, il principe Filippo, venuto a mancare lo scorso anno.

Una perdita sicuramente sentita per il Regno Unito e tutto il mondo che ha segnato, nel bene e nel male, il corso della storia.