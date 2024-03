Il 97% dei paesi di tutto il mondo rischia di non vedere molte nuove nascite in futuro

Quello che ci prospetta il futuro desta sempre più preoccupazione agli scienziati. Nei prossimi decenni, il calo delle nascite in tutto il mondo porterà ad una gravissima crisi sociale, che andrà a ridefinire l'ordine degli stati come li conosciamo oggi e lo stesso mondo del lavoro.

Come afferma uno studio, pubblicato sulla rivista The Lancet e condotto dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) presso la School of Medicine dell’Università di Washington, il calo demografico colpirà così tanto l'umanità che circa il 97% delle nazioni non riuscirà a sostenere la dimensione della propria popolazione entro il 2100. Un problema che comincerà a farsi sentire in Occidente qualche decennio prima, in particolare in Europa, sul finire degli anni Sessanta di questo secolo.

Le conseguenze dirette di questo fenomeno saranno devastanti per la nostra società, seppur porteranno a dei vantaggi importanti. Innanzitutto, la popolazione globale diminuirà, con una conseguente minore richiesta di risorse e un ridotto consumo di energia. Avremo tuttavia un mondo completamente diviso, con alcuni paesi che subiranno un invecchiamento progressivo mentre altri tenderanno ad avere una popolazione sempre più giovane, con tassi riproduttivi elevati, soprattutto in Africa sub sahariana e orientale.

Le nazioni occidentale avranno serie difficoltà a garantire i servizi per gli anziani e si andrà probabilmente in pensione molto più tardi (alcuni suggeriscono oltre i 75 anni), per rispondere al ridotto numero di giovani nel mondo del lavoro. Proprio per aiutare le società ad avere il giusto rapporto fra lavoratori-studenti-pensionati, le nazioni saranno costretti ad aprire molto di più le frontiere, favorendo l'emigrazione e l'immigrazione.

Gli esperti chiedono quindi ai governi di cominciare a prepararsi per gestire meglio questo problema, adottando già da ora delle politiche che favoriscano le nascite e la possibilità di spostarsi, di paese in paese.

Cosa sta provocando però questo cambio così repentino della nostra specie? Gli scienziati indicano tre fattori: il progressivo invecchiamento della popolazione, dovuto al benessere alimentare e sanitario, l'accesso economico ai contraccettivi in ogni angolo del mondo e l'istruzione femminile, che porta le giovani sì ad avere una qualità della vita migliore, ma anche a partorire più tardi e di meno.

“C’è il rischio che, di fronte al calo demografico e all’assenza di soluzioni chiare, alcuni paesi potrebbero giustificare misure più draconiane che limitano i diritti riproduttivi delle donne, obbligandole a riprodursi ” hanno spiegato gli autori dello studio. A rischio sono soprattutto i diritti connessi all'aborto e le leggi legate all'età del consenso. Alcuni paesi potrebbero infatti abbassare di molto l'età legale in cui è possibile avere dei rapporti con delle ragazze.

“È ben noto inoltre" hanno detto i ricercatori "che le nazioni con forti diritti hanno maggiori probabilità di avere migliori risultati sanitari e una crescita economica più rapida. È fondamentale che i diritti delle donne siano quindi promossi e tutelati in tutto il mondo e che le donne siano aiutate ad avere il numero di figli che desiderano e a perseguire la propria carriera”.

