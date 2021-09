Il 99% di chi guarda questa GIF afferma che l'illusione ottica è in ritardo, ma non è così

Quest'oggi vi presentiamo un'illusione ottica davvero molto particolare: è chiamata "effetto Fröhlich" o "effetto flash-lag". Chi guarda la GIF (che troverete cliccando su questo link) osserverà un quadrato rosso che avanza orizzontalmente quando, arrivato a metà, dal centro comparirà per un secondo un quadrato verde.

Il quadrato verde appare esattamente quando quello rosso arriva al centro, ma molti notano che, in realtà, il quadratino verde compare in ritardo rispetto al passaggio del "collega". Cosa succede al nostro cervello? La risposta è semplice, anche se ci sono diverse spiegazioni. Queste illusioni, tuttavia, possono essere intese come una conseguenza naturale della compressione temporale nel sistema visivo umano.

In altre parole, quando la luce di un oggetto in movimento colpisce la retina, è necessario un certo tempo prima che l'oggetto venga percepito. In questo lasso di tempo l'oggetto si è spostato in una nuova posizione. Questa è un'ipotesi e si chiama "ipotesi dell'estrapolazione del movimento".

Una seconda spiegazione è data dalla "differenza di latenza". Secondo quest'ultima il sistema visivo elabora gli oggetti in movimento più rapidamente degli oggetti lampeggianti. Questa ipotesi di differenza di latenza afferma che nel momento in cui l'oggetto lampeggiante viene elaborato, l'oggetto in movimento si è già spostato in una nuova posizione.

Potrete esplorare l'effetto flash-lag anche attraverso questo sito web che rende perfettamente l'idea. Voi cosa vedete? Il quadrato verde è in ritardo rispetto a quello rosso? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

