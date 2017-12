A Casale sul Sile arriva la fibra a 200 mega di TIM, coperte 3.200 unità immobiliari

: Casale sul Sile (TV) entra nella lista delle città italiane scelte da TIM per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica , che permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 200 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese.

Il programma di cablaggio ha già consentito di collegare quasi tutto il territorio cittadino per una copertura che raggiunge oltre 3.200 unità immobiliari.

Il lancio a Casale sul Sile dei servizi in fibra ottica è il risultato degli importanti investimenti di TIM e della forte collaborazione da parte del Comune. Questo impegno ha consentito di realizzare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, con l’obiettivo di sviluppare un modello “digital life” ricco di prestazioni tecnologiche e applicazioni innovative basate sulle reti di nuova generazione.

“Grazie alla collaborazione fra Amministrazione Comunale e Privati, oggi nel territorio di Casale sul Sile possiamo vantare la disponibilità della nuova rete in fibra ottica che raggiunge quasi l’80% della popolazione – commenta il sindaco di Casale sul Sile Stefano Giuliato – Obiettivo nel breve termine rimane il raggiungimento della copertura totale del territorio: tutti i cittadini, le istituzioni e le imprese devono poter disporre delle migliori infrastrutture possibili per poter accedere a servizi innovativi, sia come utenti che come attori sul mercato.

Lo sviluppo richiede innovazione, e l’innovazione richiede investimenti. Compito dell’Amministrazione è creare le condizioni utili affinchè il paese diventi territorio fertile per attrarre nuove risorse e sviluppare nuove idee.”