A Las Vegas Asus ROG porta due portatili e un desktop per il gaming

Asus ha collaborato con uno dei più grandi nomi degli e-sport, il team coreano di League of Legends, gli. La collaborazione ha dato frutto all’, un laptop per giocatori che verrà commercializzato in volumi limitati.

Il portatile presenta finiture che richiamano alla mente i colori degli SK Telecom T1, con una configurazione hardware studiata per renderlo un computer particolarmente adatto ai MOBA. Il laptop funziona su un processore Intel Core i7 e ha una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1060 per visualizzare correttamente tutte le decorazioni e le animazioni colorate di ogni gioco. Lo schermo ha un ampio display con gamma di colori sRGB al 100 percento. La ROG Strix SKT T1 Hero Edition avrà un costo di 1,700 dollari e sarà disponibile a partire da questo trimestre.

Asus ha portato a Las Vegas anche l'impressionante portatile gaming da 17 pollici ROG G703, già rivelato nello scorso novembre. Questo portatile equipaggia un display widescreen da 17,3 pollici Full HD con tecnologia NVIDIA G-Sync e refresh rate da 144 Hz e un processore Intel Core i7-7820HK. Come scheda grafica trova posto una NVIDIA GeForce GTX 1080 con frequenza di funzionamento di 1974 MHz. Asus sottolinea in questo portatile la presenza di un innovativo sistema di raffreddamento anti-polvere. Il prezzo di questo portatile si attesta sui 3499 dollari.

Per chi invece preferisce una soluzione da scrivania senza però chiaramente rinunciare a dei componenti top, Asus presenta il ROG Strix GL12. Dentro il case dalle linee aggressive, con tanto di fascia RGB sul frontale, c’è un Intel Core i7 di 8a generazione che in boost arriva a 4,8 GHz e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1080.

Il GL12 sarà disponibile dal prossimo aprile ad un prezzo non ancora specificato.