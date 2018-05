A Londra vede la luce il primo sistema di pagamento per artisti di strada contactless

Londra, come molte altre capitali europee, è ricca di artisti di strada che quotidianamente si esibiscono nei pressi di monumenti e luoghi d'interesse per turisti, alla ricerca di offerte da parte dei passanti. La capitale del Regno Unito è anche nota per il vasto utilizzo di metodi di pagamento elettronici, che si estendono ad un altro settore.

Si tratta, appunto, degli artisti di strada. Come vi mostriamo nella fotografia presente in calce, infatti, l'amministrazione cittadina ha lanciato un sistema di pagamento per artisti di strada che consente a passanti e turisti di dare il proprio contributo attraverso carte di credito o sistemi di pagamento contacless.

Il progetto è stato lanciato nel corso del fine settimana dal sindaco della città, Sadiq Khan, ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione stretta con Busk in London, un organismo professionale per artisti di strada, oltre che ovviamente con gli svedesi di iZettle, una compagnia specializzata in pagamenti che proprio qualche settimana fa è stata acquistata da PayPal per 2,2 miliardi di Dollari.

Un ristretto numero di artisti nelle ultime settimane ha testato i lettori contacless, ma il primo cittadino ha svelato che il sistema verrà implementato in tutti e 32 i distretti di Londra.

Charlotte Campbell, una dei tanti artisti di strada, ha già fatto sapere che la nuova tecnologia "ha avuto un impatto significativo sui contributi. Molte persone hanno utilizzato il sistema contacless, ed altre hanno seguito l'esempio".

I lettori devono essere collegati ad uno smartphone o tablet, ed accettare pagamenti fissi impostati dagli utenti. Funzionano schede contacless, telefoni ed anche smartwatch. Non è noto come saranno forniti i lettori agli artisti, tanto meno se dovranno pagare una qualche somma.

Ovviamente soddisfatto il sindaco Khan, secondo cui "questo sistema aiuterà gli artisti emergenti ad affinare il loro talento e dà loro la possibilità di esibirsi di fronte ad un numero enorme di persone".