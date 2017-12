A Steve Wozniak piace (un pò) iPhone X, ma preferisce il Touch ID a Face ID

Nel corso di un discorso tenuto presso il Pivot Summit, il co-fondatore diha condiviso con i presenti alcuni aneddoti su, ma anche sull'attuale amministratore delegato della società da lui fondata, e su

Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, subito dopo la presentazione di iPhone 8 ed iPhone X, Wozniak non ha risparmiato le stoccate ad Apple, affermando che iPhone 8 è molto simile ad iPhone 6 e che non avrebbe acquistato il nuovo iPhone X al day one, in quanto evidentemente non convinto a pieno.

In suo soccorso, a quanto pare è arrivato Tim Cook, che gli ha inviato un iPhone X in regalo, che come affermato dallo stesso Wozniak, gli piace..un pò.

Sulle feature, Woz ha affermato però che preferisce ancora il Touch ID, il sistema di riconoscimento delle impronte digitali, al Face ID, il nuovo metodo per effettuare il login nello smartphone utilizzando la faccia.

Wozniak ha anche paragonato il compianto Steve Jobs ad Elon Musk, affermando che "non sono simili nelle idee, ma nella visione. Entrambi si concentrano su ciò che vogliono e sviluppano i prodotti per se stessi".

Sempre su Jobs, ha affermato che "non ha mai capito di computer, hardware o software, ma ha capito le persone".

Non c'è che dire. Quando parla Wozniak è sempre affascinante ascoltare i suoi retroscena ed opinioni sul mondo della tecnologia.