Aamazfit Verge e Xiaomi Mi Band 4 in super offerta su Gearbest

Giornata di sconti anche per Gearbest, che nella giornata di oggi propone a prezzi scontati due dispositivi dell'ecosistema Xiaomi, molto utili per coloro che fanno sport. Si tratta della Xiaomi Mi Band 4 e dello smartwatch multifunzione Amazfit Verge.

Partendo da quest'ultimo, l'orologio può essere acquistato al prezzo speciale di 109,15 Euro nell'ambito della vendita flash che si concluderà tra 2 giorni e che consente di risparmiare il 35% rispetto al prezzo di listino. L'orologio non solo è impermeabile, ma è in grado di fare anche da cardiofrequenzimetro tramite il sensore integrato, contapassi e di fornire alert per coloro che praticano uno stile di vita troppo sedentario. Inoltre, è anche in grado di fare da monitor del sonno e ha al suo interno l'assistente personale di Amazon, Alexa.

E' disponibile a prezzo scontato anche Xiaomi Mi Band 4, il braccialetto intelligente di Xiaomi che rispetto alla precedente generazione ha anche visto il debutto del display OLED a colori, che consente di accedere alle notifiche anche sotto la luce diretta senza alcun tipo di problema. Gearbest lo propone a prezzo scontato di 25,28 Euro, anch'esso nel corso della vendita flash che si concluderà tra sei giorni.

Qualche ora fa abbiamo riportato anche l'offerta di Amazon su Xiaomi Mi Band 4, che propone un altro sconto.