Avaaz ha segnalato a Facebook 104 pagine italiane: il Paese con più creatori di fake news

Continua la lotta di Avaaz contro gli untori della disinformazione: le 23 pagine italiane chiuse recentemente erano solo la punta dell'Iceberg. Il lavoro della ONG e di Facebook ha portato alla chiusura di diverse realtà che riuscivano ad ottenere oltre mezzo miliardo di visualizzazioni, quasi due volte la popolazione degli USA.

Oltre mezzo miliardo di visualizzazioni, che venivano totalizzate da un totale di 77 pagine e gruppi chiusi di recente da Facebook, sempre grazie ad Avaaz. Ma l'organizzazione non si dà per vinta, sottolineando che si tratterebbe di solo una pozzanghera, rispetto all'oceano di pagine e profili che creano fake news per guadagno personale o per calcolo politico.

L'ONG dice che solamente il 20% delle pagine segnalate finisce per essere chiusa da Facebook, non lo sappiamo se si tratti di un eccesso di zelo di Avaaz, che potrebbe comunque segnalare anche pagine che non violano le policy, o se di un problema del social network, che pure nel contrasto all'odio e alla disinformazione sta facendo miracoli.

L'indagine del gruppo è stata condotta in Italia, Germania, Regno Unito, Francia, Polonia e Spagna. 550 le pagine segnalate, a cui si aggiungono anche 328 profili. Un esercito che riusciva a raggiungere organicamente un pubblico di 32 milioni di persone, producendo quasi 70 milioni di interazioni. Questo solo negli ultimi tre mesi.

Le italiane segnalate? 104 pagine e 8 gruppi Facebook, per un totale di 18 milioni di follower: quasi un terzo della popolazione italiana. Sono 14 le reti che muovono i fili della disinformazione italiana, è il numero più alto registrato nei sei Paesi oggetto della ricerca.

