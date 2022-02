Aave lancia Lens Protocol, social media decentralizzato dove ogni cosa è un NFT

Mentre si studia come rendere il trading di NFT più sicuro, in questa settimana Aave ha presentato al pubblico un progetto interessante nel settore dei Non-Fungible Token: si parla di Lens Protocol, il quale mira a creare un social network decentralizzato con al centro gli NFT stessi. Come funzionerà?

Come descritto dagli stessi creatori, Lens Protocol si tratta di una realtà “senza permessi, componibile e decentralizzata che semplifica la creazione di una piattaforma sociale Web3”. A quest’ultimo proposito, ecco cos’è il Web3. The Block ha ripreso il tutto descrivendo il progetto ai suoi albori: nel 2021, infatti, si trattava di una sorta di “Twitter su Ethereum”, mentre oggi il progetto prevede il supporto di più social network con un protocollo condiviso.

Scendendo nel dettaglio, viene spiegato come gli NFT usati saranno la base essenziale di Lens Protocol, dove ogni funzionalità social sarà un token di proprietà personale, che si tratti di commenti, post, condividere contenuti e persino avere un profilo. Quando si segue un utente, si avrà un NFT di follow con un unico ID scambiabile sul mercato. Immagini, musica, GIF, video e altro ancora diventerà a tutti gli effetti un NFT.

La piattaforma in questione sarà completamente open source e potrà essere utilizzata in maniere diverse, a seconda del volere della community stessa. Al momento Lens è in fase di test su Polygon Mumbai e i piani di rilascio definitivo sono ancora ignoti, ma il team di Aave è già all’opera al riguardo.