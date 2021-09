Abbandonare l'uso del carbone entro il 2050 o si rischia la catastrofe: ecco lo studio

Diversi scienziati hanno affermato che i giacimenti di carbone e di combustibili fossili devono essere abbandonati al più presto, al fine di evitare che la temperatura mondiale media salga oltre il fatidico "+1.5 °C", imposto dagli accordi di Parigi come "punto di non ritorno".

Secondo un recente studio pubblicato su Nature, la maggior parte dei combustibili fossili del mondo deve essere ritenuta non più estraibile, e deve rimanere nel sottosuolo se vogliamo che i cambiamenti climatici non peggiorino ulteriormente la situazione nei prossimi decenni.

Ad esempio, le nazioni come l'Indonesia e l'Australia - che sono tra le principali esportatrici mondiali di carbone - dovranno rinunciare entro il 2050 a circa il 90% dei loro giacimenti carboniferi, al fine di non superare il cosiddetto "limite degli accordi di Parigi sul clima", cioè l'aumento netto di oltre +1.5 °C delle temperature globali (un limite al quale siamo già pericolosamente vicini).

Stessa cosa dovranno fare le nazioni del Medio Oriente e soprattutto gli Stati Uniti, che dovranno dire addio ad almeno il 97% del loro carbone e al suo sfruttamento. Sono ovviamente solo alcuni dei paesi che hanno più lavoro da fare, ma in realtà ogni governo deve fare la propria parte, anche quelli più piccoli o che inquinano di meno.

Secondo l'analisi riportata dagli scienziati, l'intero pianeta dovrà dire addio al carbone entro i prossimi decenni, al fine di evitare l'innalzamento inevitabile delle temperature globali. Il discorso è ovviamente da estendere anche ad altri tipi di combustibili fossili, dai quali siamo ancora così disperatamente dipendenti.

Gli autori dello studio affermano che dopo il 2050, l'unica cosa per cui varrà ancora la pena utilizzare i combustibili fossili sarà la produzione di materie prime e per l'industria petrolchimica. In generale bisognerebbe realizzare una transizione energetica su scala mondiale, un progetto complesso e quasi impossibile, eppure necessario.

Nella ricerca pubblicata su Nature si può infine leggere come disincentivare questa dipendenza dai combustibili fossili, magari sostengono elaborando politiche che riducano la domanda, attraverso maggiori tasse e divieti e promuovendo le sorgenti alternative e meno inquinanti.

Un problema che sempre più nazioni e società private stanno prendendo a cuore, e che speriamo possa davvero fare la differenza per i nostri figli e per i figli dei nostri figli.